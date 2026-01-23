部分總預算先通過未來仍可能遭刪？ 蔣萬安：政院要理性溝通

中央總預算案卡關，藍白黨團提出包含TPASS、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億，但行政院表示審議時仍可能遭刪除。蔣萬安表示，針對行政、立法僵局，行政院還是必須要好好坐下來，理性和立法院溝通。（徐佑昇攝）

中央總預算案卡關，立法院藍白黨團提出包含TPASS、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億，22日協商由於民進黨團發言後離席，全案保留送院會。行政院表示，未來在總預算案正式審議過程，相關預算仍有可能被刪除。台北市長蔣萬安表示，針對行政、立法僵局，行政院還是必須要好好坐下來，理性和立法院溝通。

中央總預算案卡關至今，為避免影響國民相關福利，立法院國民黨、民眾黨團共同提案將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等總計約718億元的38項新興計畫預算先行予以動支。在藍白人數優勢下，提案逕付二讀協商，不過昨日協商民進黨團僅發言後便離席，協商未完成，保留送院會處理。藍營黨團表示，今天將於院會提案處理。

行政院表示，預算仍要經過完整審查程序，明確使用範圍與金額，避免造成公務員為難，因為未來在總預算案正式審議過程，相關預算也有可能被刪除，因此政院希望每一筆預算都應該被實質審查，才能實質動用。

蔣萬安23日出席大安區里長座談被媒體問及相關議題，蔣萬安說，他再次強調，現在行政院立法之間的僵局，行政院還是必須要好好坐下來，理性和立法院來溝通。

媒體追問蔣萬安何時要「放手」讓北市副市長李四川投入選舉？蔣萬安則未回應。

