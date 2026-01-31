部分美聯邦機構又短暫關門 AIT臉書粉專宣布暫停定期更新

AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

美國參院民主黨和白宮達成支出協議，但幾十個聯邦機構的預算仍在美東時間1月31日凌晨零點失效，待眾議院2月2日才能復會並安排投票，致部分美國聯邦政府機構短暫關門成定局。美國在台協會（AIT）也在臉書粉專貼文指，由於撥款問題未決，該社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。

AIT表示，在撥款問題未決期間，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。在辦公全面恢復之前，本帳號除發布緊急安全資訊外將不再更新。

