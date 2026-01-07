部分腸道感染病原與性行為有關

近年台灣臨床與公共衛生監測發現，一些原被認為是腸胃炎或吃壞肚子的腸道感染，其實與性行為傳染有關，國際上稱為性傳染腸道感染症，已成為先進國家關注的新興公共衛生議題。成大醫院感染科醫師蔡進相指出，若涉及肛門接觸的性行為後，出現腹瀉、血便、或肛門疼痛等症狀，且超過三天仍未改善，應及早就醫評估（見圖）。

根據台灣近年全國監測研究顯示，志賀氏菌、梨形鞭毛蟲、性傳染淋巴肉芽腫、痢疾阿米巴原蟲等腸道病原，在特定族群以性行為傳播，通稱為性傳染腸道感染症。這類感染較常見於多重性伴侶、男男性行為者、愛滋感染者，或曾有其他性傳染病病史者。部分患者初期症狀輕微，卻可能在不自覺的情況下成為帶菌者。

蔡進相指出，在眾多病原中，志賀氏菌特別值得注意。志賀氏菌感染又稱桿菌性痢疾，常引起血便、發燒、腹絞痛與裡急後重。台灣自2015年後，相關本土個案明顯集中於無旅遊史的年輕男性，顯示與性行為高度相關。值得注意的是，台灣已出現具抗藥性的志賀氏菌，少數菌株甚至對第三代頭孢子菌產生抗藥性。不當使用性抗生素可能導致治療失敗與抗藥性加劇。

蔡進相提醒，腹瀉不一定需要立即使用抗生素，若症狀持續、合併血便或具高風險行為史，應接受糞便檢驗、微生物培養或多重核酸檢測，並依結果調整治療方針。披衣菌是全球普遍的性傳染病致病原，多數感染症狀輕微甚至無症狀。然而其中侵襲性的分型可引發性傳染淋巴肉芽腫，造成尿道炎、鼠蹊淋巴腫大，也會引起直腸炎、腹瀉與肛門分泌物。

成大研究團隊於2020至2023年性傳染病監測中，首次在台灣及遠東地區證實LGV直腸感染於社區中傳播。部份患者症狀類似潰瘍性大腸炎，內視鏡檢查可能發現非特異性潰瘍，若未及時治療，可能導致慢性併發症。

蔡醫師表示，感染性腹瀉期間，不建議自行服用止瀉藥，以免延長病原停留體內時間。他強調，性傳染腸道感染症本身並不可怕，真正的風險在於延遲診斷與不當用藥。透過正確檢查、適切治療與風險溝通，不僅能改善病程，也有助於防止抗藥性持續擴大。