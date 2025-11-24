部分航線擬上調運費 明年重啟紅海航線?仍待觀察

貨櫃航運市場即將跨入年末十二月，部分航商上周陸續宣布將自十二月起調漲部分航線運費。波羅的海交易所（Baltic Exchange）二十四日發布最新航運市場報告提到，MSC地中海航運將於十二月一日起將亞洲至北歐整櫃運費上調至三二○○美元/FEU；CMACGM達飛海運則宣佈十二月一日起亞洲至地中海整櫃運費將達四○○○美元/FEU。另因胡塞武裝組織宣佈暫停對商船進行襲擊，部分航運公司正考慮明年重啟紅海航線，惟誰會率先跨出行動，仍有待觀察。

波交所分析，隨著十二月將屆，通常貨櫃吞吐量會出現放緩，主因是貨主已於耶誕節前備足了庫存，原則僅會計劃在明年第一季度進行補貨。

上周部分航運公司宣佈將於十二月起調漲部分航線運費外，根據波交所航運市場報告，上周FBX01指數（中國/東亞-美國西岸）下跌九一四美元，收於一八○○美元。FBX03（中國/東亞-美國東岸）周環比下跌八一七美元，收於三○三四美元。FBX11（中國/東亞-北歐）上周則持平在二四五七美元。FBX13（中國/東亞-地中海）周環比上漲一○一美元，收在二九三四美元。