部分豬農不滿廚餘禁令 週末起暫緩協助清運

與會的廚餘養豬戶，多數舉手支持週末開始不載廚餘，好讓政府知道，廚餘養豬禁令要付出的真實社會成本。來自北桃竹的廚餘養豬農民，不滿因為有他們幫忙，廚餘才沒被亂丟，環境部卻輕易說出廚餘處理無虞，他們只好讓問題浮上檯面。

中華民國養豬協會副理事長李當期表示，「週六、日店家生意好、百貨公司好，週一開始團膳就開始要處理，所以我們必須這時候就要走。都放掉、都不要載、都不要動，讓它顯現出在社會大眾面前，這樣才有辦法。」

廣告 廣告

協助去化廚餘的處理業者也現身支持，說會以「技術性方式」來凸顯廚餘問題，並預估只要連續7天不去收，餐廳、團膳業者就會非常有感，也就能凸顯豬農的價值，而他們希望，政府能坐下來好好談。

苗栗豬農劉嘉順說道，「真的未來產業要進步要升級，我希望共同蒸煮，我們把它爭取下來。」

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說：「蒸煮中心一定要做給我們使用，最重要的就是這些禽類下腳料，這些不應該禁止，我們非洲豬瘟跟雞有啥關係。」

現在不養豬也用不到廚餘，但還是幫忙載，雖然政府有補貼油錢，但廚餘車常常到焚化廠空等，豬農想到就一肚子火。

桃園豬農表示，「我今天等兩天，你兩天的錢給我，司機錢、車錢你給我，我來載啊，我來等啊。」

面對廚餘養豬戶集結暫停清運，並喊話農業部要設立廚餘蒸煮中心，農業部長陳駿季則表示，未來方向不會是把生廚餘做成熟廚餘的模式，而是要採「飼料化」模式。

農業部長陳駿季指出，「未來如果說再跟其他的設備結合以後，把這些可能的廚餘變成飼料化。」

現有的蒸煮中心，政府未來會協助投資設備，轉型為能源化與飼料化的中心，也就是走日本將廚餘變成生態飼料的方向。