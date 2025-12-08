部分隨身型風扇缺警語 消保處提醒勿過度充電

（中央社記者汪淑芬台北8日電）行政院消費者保護處今天公布充電式風扇，即隨身移動型風扇檢測結果，品質都符規定，但部分標示缺警語，消保處說，隨身移動型風扇充電時易產生高溫，提醒勿過度充電。

消保處發布新聞稿，國人對隨身移動型風扇的使用及需求逐漸增加，為保障消費者安全及權益，消保處7月購買9件市售隨身移動型風扇並檢測。

根據消保處公布的檢測結果，品質（包括溫升試驗及異常試驗）均符合規定，標示查核有2件不符合規定，均已請主管機關經濟部標準檢驗局依法查處並要求業者改善。

廣告 廣告

消保處說，涉及商品標示法部分有1件不符合，包括：未以繁體中文標示商品名稱，未標示原產地、製造年份及製造號碼，外包裝商品型號與商品、說明書不一致，未以繁體中文標示使用方法及未標示注意事項或警語。

另外，涉及商品檢驗法部分，有2件不符合，均涉及缺少「不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用」的警語。

消保處提醒消費者，隨身移動型風扇充電時易產生高溫，應避免過度充電，同時也應避免遭受撞擊或摔落、避免留置於曝曬陽光下的車內，選購時應注意挑選貼有「商品檢驗標識」商品，並依相關使用說明及警語。（編輯：陳清芳）1141208