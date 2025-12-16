部分AI已出現泡沫！「永動機」燒錢壓力大 這些公司需與時間賽跑

【記者呂承哲／台北報導】香港聚芯資本管理合夥人陳慧明今（16）日在「2026年全球半導體暨AI產業投資展望」說明會指出，從財務結構來看，AI 產業中「確實已出現部分泡沫」，特別是缺乏穩定現金流、必須高度仰賴外部募資的公司，正承受愈來愈大的資金壓力，未來能否撐過時間考驗，將成為關鍵。

陳慧明以「AI 永動機」OpenAI 為例指出，儘管 AI 技術進展快速，但目前其年營收規模，仍難以支撐每年高達千億美元等級的資本需求，無論在算力投資、資料中心建置或模型訓練成本上，都呈現高度燒錢特性，「財務壓力其實非常大」。他直言，這類公司真正的挑戰，不是技術，而是能否在資金耐心耗盡前，成功建立可持續的商業模式。

不過，陳慧明也強調，AI 並非全面性泡沫，關鍵在於企業本身的現金流結構。以 Microsoft、Google 等科技巨頭為例，單年自由現金流即超過 700 億美元，具備支撐長期 AI 投資與資本支出的能力，即便短期投資報酬率尚未完全顯現，也不致形成系統性風險。

他指出，真正需要警惕的，是那些「沒有現金引擎、卻要長期投入 AI 軍備競賽」的公司，一旦資本市場環境轉趨保守，募資條件收緊，營運風險將迅速浮現。未來 AI 產業的淘汰，將不只發生在技術面，更會直接反映在財務體質與資金續航力上。

