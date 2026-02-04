一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

有脫北者指稱，一名北韓高中生因觀看《魷魚遊戲》遭到公開處決。（圖／達志／美聯社，下同）

北韓政府長期將南韓戲劇、流行音樂等視為「違法文化」，民眾一旦被發現觀看或收聽，可能遭到公開處決、強制勞改，甚至被迫在群眾前羞辱，形成嚴重的思想控制與恐懼氣氛。根據國際特赦組織（Amnesty International）最新收集的脫北者證詞指出，曾有高中生因觀看Netflix全球爆紅戲劇《魷魚遊戲》而遭到公開處決，震撼國際社會。

北韓嚴格打壓境外娛樂內容，並將處決視為「思想教育」的一環，學生也被強迫觀刑以達到警示效果。

這份報告整理自2025年對25名脫北者的深度訪談，被訪者多在2019至2020年間離開北韓。他們指出，許多熱門南韓戲劇及影集，包括《愛的迫降》（Crash Landing on You）、《太陽的後裔》（Descendants of the Sun）以及Netflix全球熱門劇集《魷魚遊戲》（Squid Game）等，都透過非法管道在北韓廣泛流傳；而防彈少年團（BTS）等南韓流行音樂也深受北韓民眾喜愛。

受訪者表示，在北韓觀看這些南韓娛樂內容被視為重罪。政府自2020年頒布《反倒行文化法》（Anti‑Reactionary Thought and Culture Act），將南韓戲劇、電影或音樂定義為「腐敗思想，會削弱人民革命覺悟」，若被查獲觀看或持有，可能被判處5至15年強制勞動；若大量散布或組織集體觀賞，甚至可能面臨死刑。

根據國際特赦組織最新報告，北韓脫北者揭露曾因觀看南韓影視遭嚴酷懲處。

報告中特別提及公開處決被用作政府的宣傳與懲戒手段。一名受訪者描述他曾在2017或2018年間於新義州（Sinuiju）目擊因散布外國媒體而遭公開行刑的場面；當局命令數萬名居民到場觀看。他也指出，學校有時會強制學生到場旁觀，官方宣稱這是「思想教育的一部分」，以警告民眾：「如果你看了，也會有相同下場。」

多名脫北者指出，是否受到最嚴厲懲罰往往取決於賄賂與人脈。一名39歲脫北者崔秀彬（Choi Suvin，音譯）表示，北韓人被抓到看南韓影視內容後，若沒有錢賄賂，只能被送進再教育營或勞改營，而為了籌集賄款，不少人不得不賣掉房產以換取美金；相反地，若家庭有財力或背景，則可能僅遭警告或較輕處分。

另一名28歲脫北者金俊錫（Kim Joonsik，音譯）表示，他曾三次因觀看南韓電視劇被查獲，但因家中有關係並未遭到法律懲罰。他並提到，有三名他姊姊的高中同學因家境貧困、無法行賄，最終被判多年勞改。

受訪者還指出，名為「109小組」的專責單位會在全國範圍內進行無令狀搜索，搜查民眾家中、街道上袋子與隨身設備中的非法影音內容。一名受訪者引述109小組成員所言：「我們不想重罰你，但必須賄賂上頭來保命。」另一受訪者則形容，儘管官方嚴厲打壓，但私下包括工人、幹部、保安甚至警察自己也會偷偷收看南韓節目，形成一種矛盾且普遍的現象。

國際特赦組織副區域總監莎拉·布魯克斯（Sarah Brooks）指出：「這些證詞顯示北韓正在強制執行一套反烏托邦式法律，觀看南韓電視節目可能付上生命代價——除非你能透過賄賂保命。當局不僅違反國際法禁止資訊自由，還利用這種恐懼與腐敗制度牟利，而最終傷害的是那些沒有錢或關係的人。」

布魯克斯強調，北韓政府對資訊的恐懼已將整個社會關進一個「意識形態牢籠」，壓制人民接觸外界思想與文化的權利。她指出，「這完全任意且殘酷的系統違背正義與國際人權原則，必須被拆除。」

根據國際特赦組織最新報告，北韓脫北者揭露曾因觀看南韓影視遭嚴酷懲處。（圖／翻攝自X，@GlobeEyeNews）

