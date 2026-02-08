部基供品菜單 顧健康兼保庇

衛生福利部基隆醫院營養科林鈺庭營養師攜手廚師張家瑀，嘗試翻轉既有習俗，重新設計「不一樣的過年拜拜供桌」。（衛生福利部基隆醫院提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

農曆新年將近，傳統拜拜飲食多以高油、高糖形式呈現，若大量攝取，恐對健康造成負擔。對此，衛生福利部基隆醫院營養科林鈺庭營養師攜手張家瑀廚師，嘗試翻轉既有習俗，重新設計「不一樣的過年拜拜供桌」，讓供品兼顧象徵意義、美味與健康。

林鈺庭指出，傳統供桌常見的三牲，包含三層肥肉、全雞與整尾魚，看似澎湃，實際卻暗藏風險。以三層肉為例，飽和脂肪含量偏高，長期或過量攝取，易增加心血管疾病風險；全雞蒸煮後肉質易乾柴，民眾往往添加較多胡椒鹽提味，無形中提高鈉攝取量；整尾魚雖富含蛋白質，卻因魚刺較多，對長輩與孩童而言存在進食安全疑慮。此外，供桌上常見的發糕、糖果與餅乾，多添加精緻糖與油脂，熱量高且血糖起伏大，並非理想的年節點心。

為此，團隊推出「健康版三牲」概念。第一牲以低脂、高蛋白的豬腰內肉取代三層肥肉，搭配五香豆干與冬瓜，製作改良版東坡肉，口感軟嫩、不油不膩，拜後即可直接成為家常料理。第二牲的全雞，則透過蔥、薑、八角與甘草去腥提香，並以滾水悶煮方式保留肉質滑嫩，再搭配以天然香料與蔬果製成的清爽莎莎醬，取代胡椒鹽，讓不同年齡層都能輕鬆入口。第三牲則打破整尾魚形式，改以無刺鱸魚製成高蛋白麵疙瘩，兼顧營養與進食安全，適合全家共享。

在甜點部分，林鈺庭建議民眾可嘗試自製無糖、無麵粉的水果發糕，以當季水果的天然甜味搭配吉利丁粉製作，不僅熱量低，也保留水果本身的營養與色澤。零食則推薦「五行爆米花」，以芥花油取代奶油，並利用抹茶、咖哩、可可與紅麴等天然食材調味，減少人工色素與過多鈉含量。