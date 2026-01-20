部基免費疫苗接種至29日止

即日起至一月二十九日止，為期二週，於基隆醫院一樓天幕廣場提供公費流感及新冠疫苗接種服務。（衛福部基隆醫院提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

為提升市民防疫保護力，衛福部基隆醫院攜手衛生局合作設立疫苗接種站，即日起至一月二十九日止，為期二週，於基隆醫院一樓天幕廣場提供公費流感及新冠疫苗接種服務，免收掛號費，便利民眾就近完成接種。

基隆醫院院長林三齊表示，基隆醫院配合市府衛生政策與整體防疫規劃，特別派遣專科醫師進駐疫苗接種站，為民眾進行專業接種評估與諮詢，確保接種安全與品質，並呼籲符合資格的市民把握時間、及早接種，以降低重症與併發症風險，保護自己與家人的健康。

除疫苗接種服務外，現場亦同步設置癌症篩檢服務櫃檯，協助民眾以健保卡查詢是否符合國民健康署補助之免費六癌篩檢資格，包含口腔癌篩檢（口腔黏膜檢查）、子宮頸癌篩檢（子宮頸抹片檢查）、大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）、乳癌篩檢（乳房攝影檢查）、肺癌篩檢（胸部低劑量電腦斷層檢查）及胃癌篩檢（糞便抗原檢測）。凡符合資格且有意接受檢查者，現場即可由工作人員協助安排後續檢查事宜，讓民眾在完成疫苗接種之餘，也能兼顧癌症早期篩檢。

基隆醫院指出，此次疫苗接種站服務時間為平日上午八時三十分至十一時三十分，地點設於衛生福利部基隆醫院一樓天幕廣場。提醒符合公費疫苗接種資格且有接種需求的民眾，請於服務時段內前往，並攜帶健保卡以利作業。