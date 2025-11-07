部基擬收回土地改建 基隆衛生局將配合期程搬遷

基隆市衛生局現有大樓屬於基隆醫院所有，由於基隆醫院有意收回土地改建急重症大樓，衛生局表示將配合部基改建期程搬遷，至於新址還在洽談協調中。（張志康攝）

基隆市衛生局目前的辦公廳舍是衛生福利部基隆醫院所有，部基日前透過衛福部發文表示，由於該片土地擬與現行急診室改建為急重症大樓，要求衛生局在115年搬遷。衛生局長張賢政表示，將配合基隆醫院改建期程搬遷，至於新址還有待協調，若無法在改建前完成，也會租賃中繼空間因應。

基隆市衛生局位於基隆市信二路、壽山路口，局本部所在的大樓土地其實是基隆醫院所有，無償借予衛生局使用。多年來，基隆醫院一直有意將土地收回，連同現有的急診室改建為急重症大樓。

今年基隆醫院發文予基隆市衛生局，要求衛生局在115年中搬遷歸還土地，俾便後續急重症大樓的改工程，屆時完工後，現有412張病床數將可大幅提升，提升醫療與急重症救護品質。

基隆市財政處長謝妙蓮表示，目前已提供多筆市有及國有土地供衛生局參考，包括目前多筆市有土地改建案，包括信義市場改建案或社福園區案，都試圖將衛生局辦公廳舍納入規畫。

張賢政表示，目前衛生局各業務科室因為空間不足，分散在信義區、安樂區及七堵區等5處，若衛生局必須搬遷，也期望能夠將各科室整合在同一處辦公。為此，衛生局也向市府提出了室內坪數2145坪、1545坪，及維持局本部現有空間規模約500坪等不同的需求方案。

談到基隆醫院有意回收土地，張賢政透露，衛生局會配合基隆醫院改建期程搬遷，期望能夠在搬遷前，取得新址的各方共識。若搬遷期程前無法取得共識，衛生局也有意租賃中繼空間，如市區內私立學校洽談，承租暫時閒置空間作為替代方案。

