部基歡慶128歲 感謝員工辛勞

衛生福利部基隆醫院十三日舉辦「部基一二八 深耕基隆 醫起GoGoGo」院慶活動，歡慶建院一百二十八週年。(衛福部基隆醫院提供)

記者吳翊慈∕基隆報導

衛生福利部基隆醫院十三日舉辦「部基一二八 深耕基隆 醫起GoGoGo」院慶活動，歡慶建院一百二十八週年。活動由該院愛樂志工與基隆廣播電台台長王東隆以薩克斯風演奏〈快樂的馬車〉與〈放浪人生〉兩首懷舊曲目揭開序幕，為院慶增添溫暖、愉悅氣氛。

院方於活動中頒發多項獎項，感謝全體員工一年來的辛勞與付出。表揚內容包括：健康醫王三十名；員工服務榮譽共八十三名，涵蓋服務五年、十年、十五年、二十年、二十五年及三十五年等不同年資；第一線員工楷模九十名；臨床優良教師二十一名；優良志工十九名，以及外包服務優良廠商等。獲獎者皆表示備感榮耀，現場氣氛熱烈而溫馨。

基隆醫院院長林三齊表示，感謝所有長官與友院夥伴的祝福，也向透過影片致意的歷任院長與副院長表達謝意。他並向所有獲獎同仁致以肯定，強調每一位員工的努力，皆是醫院推動服務品質提升的關鍵力量。

為提供更符合民眾需求的就醫環境，基隆醫院近一年積極進行多項院區改善工程，包含整修天幕廣場、復健大樓、二Ｂ病房與血液透析室，更新消防設備、汰換手術室冰水主機與鍋爐，並優化核災走道與太平間入口。此外，院方亦引進多項新設備與醫療技術，如陰道雷射、低能量體外震波治療、連續性靜脈濾過（ＣＶＶＨ）、智慧藥櫃、靜脈雷射儀、經皮靜脈雷射儀、腦內血管支架置放術、雙能量Ｘ光吸光式測定儀（ＤＸＡ）及三Ｄ立體腹腔鏡手術等。

林三齊強調，基隆醫院將持續秉持深耕在地、提升品質的目標，蓄勢待發，為基隆市民帶來更優質、完善且友善的醫療照護服務。