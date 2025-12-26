部基碳排盤查獲國際認證

基隆醫院完成溫室氣體盤查入，取得國際認證。（基隆醫院提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

衛福部基隆醫院取得ＩＳＯ一四０六四之一國際認證，二十六日辦理「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」，邀請中華電信基隆營運處副總經理林佳儒見證，由第三方查證機構艾法諾總經理江有泰完成授證，院長林三齊代表受領證書。

基醫自一八九七年創院以來，以強化在地醫療服務為核心使命，並將環境永續視為醫療品質不可或缺的一環。去年完成「醫院永續發展倡議書」簽署，在中華電信專業團隊輔導下首度依循ＩＳＯ一四０六四之一標準，建立自願性溫室氣體盤查制度，由永續發展委員會整合跨科室人力完成盤查作業。

廣告 廣告

盤點結果顯示，直接排放量約一千三百四十噸二氧化碳當量，能源間接排放量約為三千八百四十一噸二氧化碳當量。相關數據不僅有助於掌握主要排放熱點，也成為後續規劃減碳與節能措施的重要依據；並完成永續報告書編製及能源管理系統導入。

林三齊表示，因應全球醫療數位化與智慧化趨勢，基醫同步啟動智慧醫療轉型，未來將參考國際先進經驗，規劃具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，優化醫護流程並提升病人安全；同時導入電子病歷自動摘要及即時資訊看板系統，協助醫護人員即時掌握病況，提升照護品質與決策效率。