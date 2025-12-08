「部屬很滿意、本人還沒看」 川普對澤倫斯基沒看俄烏戰爭和平提案文本表達輕微不滿
美國總統川普在出席第48屆甘迺迪中心榮譽獎典禮紅毯活動期間，向媒體記者表達對烏克蘭總統澤倫斯基的輕微不滿，指出澤倫斯基尚未審閱華府提出的最新俄烏戰爭和平提案文本。川普在活動開始前數小時的媒體互動中強調，澤倫斯基的高級官員對該提案反應正面，而俄羅斯方面也已表示接受，但澤倫斯基本人仍未親自過目文件。
川普在紅毯上接受提問時表示：「我們持續與俄羅斯總統普京溝通，並與包括澤倫斯基總統在內的烏克蘭領導層進行對話。我必須承認，我對澤倫斯基總統尚未閱讀提案感到有點失望──這是幾小時前的最新情況。」他進一步補充：「他的團隊非常喜歡這個方案，俄羅斯方面也沒有異議，但文件目前還在他手上。我不確定澤倫斯基是否滿意，因為他還沒看過，所以未來你們得幫我問問這到底是怎麼回事。」
與俄羅斯修好是川普政府優先事項
這番言論發生在美國與烏克蘭代表團於佛羅里達州進行為期3天的密集談判結束後。談判由川普的特別特使史蒂夫．維特科夫（Steve Witkoff）和女婿賈里德．庫許納（Jared Kushner）主導，與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書魯斯捷姆．烏梅羅夫（Rustem Umerov）及談判代表安德烈．赫納托夫（Andriy Hnatov）會晤。澤倫斯基於12月6日在社群媒體X上發文，描述這次會談為「長時間且實質性的電話討論」，並表示烏克蘭官員已透過電話向他提供最新進展。他強調：「烏克蘭致力於以誠意與美國方合作，真正實現和平。」
川普的評論凸顯美烏關係中的微妙張力。自川普第二度入主白宮以來，他多次批評俄烏戰爭為美國納稅人浪費資源，並主張烏克蘭應考慮讓步以結束這場持續近四年的衝突。白宮於12月5日發布的最新國家安全戰略文件，明確將結束戰爭視為美國「重建與俄羅斯戰略穩定」的核心利益，希望修復莫斯科多年來視為全球孤立的關係。該文件強調反對對抗、支持對話，並建立良好關係，以符合美國的外交政策優先事項。
克里姆林宮發言人德米特里．佩斯科夫（Dmitry Peskov）於12月7日透過俄羅斯塔斯社發表評論，對這份美國國家安全戰略表示歡迎。他指出，該文件基本上符合莫斯科的願景，特別是其中反對對抗並支持對話的聲明。佩斯科夫補充：「我們希望這能促進在烏克蘭問題上與華府的進一步建設性合作。」
歐洲官員指責普京對和平談判僅作表面文章
川普即將卸任的烏克蘭特使凱斯．凱洛格（Keith Kellogg）於12月6日在雷根國防論壇上表示，和平努力正處於「最後10公尺」的關鍵階段。他將達成協議的障礙歸結為兩個主要懸案：頓巴斯地區的領土歸屬，以及札波羅熱核電廠的控制權。
凱洛格解釋，頓巴斯是俄羅斯對頓內茨克及鄰近盧甘斯克地區的稱呼，俄方目前控制該區大部分土地，並於三年前非法併吞頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱等四個地區。札波羅熱核電廠位於莫斯科入侵初期即被俄羅斯占領的南部地區，目前已停止運作，但需穩定電力供應以冷卻6座關閉的反應爐及用過燃料，防止潛在核災難發生。凱洛格預計於明年1月卸任，並未參與佛羅里達會談。
在歐洲方面，英國、法國及德國領導人預定於12月8日在倫敦與澤倫斯基舉行會晤，討論進一步支持及和平途徑。歐洲官員指責普京對和平談判僅作表面文章，實際上持續軍事施壓。
俄羅斯連續四年採「武器化寒冷」的戰術
與此同時，俄羅斯軍隊於12月6日晚間至7日清晨發動大規模飛彈、無人機及砲擊攻擊，造成烏克蘭至少4人死亡、多處基礎設施損毀。烏克蘭地方當局報告，北部切爾尼戈夫地區於12月6日晚遭無人機襲擊，一名50歲男子在諾夫哥羅德-西韋爾斯基（Novhorod-Siverskyi）市中心喪生，攻擊引發一棟住宅樓、一棟廢棄建築及一處附屬設施起火，火勢後被撲滅。
中部波爾塔瓦州工業重鎮克列緬丘克（Kremenchuk）遭受飛彈及無人機聯合攻擊，目標直指能源及水務基礎設施，導致全市範圍內停電、停水及供熱中斷。克列緬丘克擁有烏克蘭最大煉油廠之一，是關鍵工業樞紐。烏克蘭能源部表示，此次攻擊損壞了發電、分電及輸電設施，波及基輔、切爾尼戈夫、利沃夫、敖德薩、札波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克、尼古拉耶夫及哈爾科夫等多個州，引發大範圍限電及輪流斷電。
東部哈爾科夫州檢察官辦公室報告，12月7日俄軍砲擊哈爾科夫地區，造成3人死亡、10人受傷。基輔及西方盟友指責俄羅斯意圖癱瘓烏克蘭電網，讓平民在連續第四個冬天無法獲得暖氣、照明及自來水，烏克蘭官員稱此為「武器化寒冷」的戰術。烏克蘭內政部長伊霍爾．克利梅恩科（Ihor Klymenko）表示，俄方還攻擊了基輔、沃倫及第聶伯羅彼得羅夫斯克州的食品及藥品倉庫，進一步加劇民生壓力。
川普重申美國已在俄烏戰爭投入過多資源
川普在甘迺迪中心紅毯上的媒體群訪中，不僅觸及外交議題，還廣泛討論國內事務。他為即將由最高法院裁決的關稅權限辯護，主張現行體制提供必要的國家安全彈性，以應對全球貿易挑戰。
作為首位主持甘迺迪中心榮譽獎的美國總統，川普花費大量時間讚揚該中心的整修工程。他表示，他的政府「拯救」了這項工程，為建築修復籌集超過1億美元資金，並一再強調場館的音響品質及歷史遺產價值。川普承諾，正在進行的升級工程將使中心「比初建時更好」，並將紅毯人龍的長度歸功於國家重燃的樂觀情緒：「我們的國家再次成為全世界矚目的焦點。」
川普也讚揚本屆受獎者，包括演員席爾維斯特．史特龍（Sylvester Stallone）及搖滾樂團Kiss。他調侃過去的頒獎典禮主持人，透露自己將採取更輕鬆的風格，類似傳奇電視主持人強尼．卡森（Johnny Carson）的模式：「你必須做自己。」川普形容俄烏戰爭衝突「非常艱難、非常殘酷」，每月傷亡人數高企，並重申美國已投入過多資源。
俄軍周末發射超過700枚飛彈及無人機
烏克蘭鐵路公司烏克扎利茲尼齊亞（Ukrzaliznytsia）報告，俄羅斯攻擊還波及基輔州法斯蒂夫（Fastiv）鐵路樞紐，破壞郊區路線運作，但貨運列車未受影響。公司主席奧列克桑德．佩爾佐夫斯基（Oleksandr Pertsovsky）指出，攻擊主要針對連接基輔市郊的電動通勤列車。烏克蘭能源監督局副局長阿納托利．扎穆爾科（Anatoliy Zamulko）表示，俄方攻擊導致核電廠減低發電容量，迫使全國實施能源限制措施。
俄羅斯國防部於12月7日聲稱，其部隊在哈爾科夫北部庫切里夫卡村（Kucherivka）取得控制權，但烏克蘭國防部未立即回應此主張。監測資源顯示，俄軍於12月6日至7日發射超過700枚飛彈及無人機，目標涵蓋鐵路、能源、住宅及港口基礎設施，波及基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克、切爾尼戈夫、札波羅熱、敖德薩、利沃夫、沃倫及尼古拉耶夫等多州。
烏克蘭總統澤倫斯基報告，俄方摧毀了法斯蒂夫火車站，嚴重影響郊區交通。
烏克蘭國家緊急服務局表示，切爾尼戈夫州攻擊還損壞住宅區及關鍵基礎設施，引發火災。波爾塔瓦州及周邊地區錄得數十次爆炸，目標包括軍事倉庫及基礎設施節點。俄羅斯軍事部落客宣稱，攻擊精準打擊烏克蘭軍事及運輸目標，但烏克蘭官方駁斥此說法，強調平民及民生設施為主要受害者。
IAEA持續監測札波羅熱核電廠情況
國際原子能總署（IAEA）持續監測札波羅熱核電廠情況，警告電力中斷可能引發冷卻系統故障風險。烏克蘭能源部報告，此次攻擊為10月以來第六次大規模能源打擊，DTEK公司旗下的熱電廠發電設備遭受「嚴重損壞」，但未透露具體地點以確保安全。
川普在媒體群訪中穿梭於娛樂、文化及政策議題之間，維持其一貫的快速節奏。典禮現場聚集媒體及名人，紅毯活動延長至以往罕見的長度，反映出川普政府宣稱的國家活力復甦。
責任編輯：許詠翔
