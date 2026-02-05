部會首長是否接受李貞秀質詢？內政部：5種情況有權不答復

內政部法制處科長邵中逵。（王千豪攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，未來各部會首長是否接受李貞秀質詢，備受關注。內政部今（5）天大秀法規，強調在立委質詢逾越質詢權所得行使範圍、屬於行政特權的範疇、為保護第三人基本權所必要、基於契約義務或攸關國家安全而有保密必要等5種情況下，部會首長有權不予答復或揭露相關資訊。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，針對李貞秀國籍爭議，官員是否接受其質詢或索資，內政部法制處科長邵中逵表示，政府機關得不予提供立法委員索取資料的法律依據包含《政府資訊公開法》第18條第1項所列9款政府資訊應不予提供之情形，例如第1款「經依法核定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項」、第2款「公開或提供有礙犯罪之偵查、追訴」、第3款「政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿」、第6款「公開或提供有侵害個人隱私」；政府資訊如已歸檔，另適用《檔案法》第18條規定。

邵中逵指出，法務部民國105年5月12日函示，「立法委員洽請政府機關提供政府資訊部分，因《立法院職權行使法》並無規範立法委員『個人』向行政機關索取資料等規定，從而，立法委員雖係基於問政之需要，然以個人或國會辦公室名義請政府機關提供資訊，除其他法律另有規定外，有政資法之適用」。

至於官員是否可以拒絕李貞秀質詢，邵中逵表示，質詢權依據《立法院職權行使法》第25條規定，及憲法法庭113年憲判字第9號判決所載，「立法委員之質詢逾越質詢權所得行使範圍、屬於行政特權之範疇、為保護第三人基本權所必要、基於契約義務或攸關國家安全而有保密必要等，受質詢的行政院院長與行政院各部會首長本於職權而為相關利益衡量後，對立法委員所質詢事項，均有權於適當說明理由後，不予答復或揭露相關資訊。」

在調查權部分，他指出，調查權依據《立法院職權行使法》第45條規定，及憲法法庭113年憲判字第9號判決所載，「調查委員會得『要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料』部分，其要求提供之參考資料所涉及事項，須為與立法院行使憲法職權之特定議案之議決有重大關聯者」，才能進行調閱；此外，國家機關獨立行使職權受憲法保障、行政首長依其行政固有之權能，對於可能影響或干預行政部門有效運作的信息，以及涉及司法的案件也都不公開。

內政部長劉世芳表示，她認為文件屬於跟國家安全相關的話，才會列入密等，所以內政部就不予提供，這就是一視同仁。

