部桃成功救回嚴重氣喘青年 生物製劑助患者脫離呼吸危機





26 歲的王先生自小罹患氣喘，但因未能規律使用吸入型藥物，時常自行到藥局購買支氣管擴張劑緩解症狀，導致病情長期控制不佳。日前突發急性氣喘，送抵衛生福利部桃園醫院時已因氣道嚴重收縮而吸不到足夠氧氣，情況危急。醫療團隊立即插管並接上呼吸器，同時給予吸入型與針劑類固醇治療，後續再搭配生物製劑，病情才逐漸緩和，順利脫離生命危險。

桃園醫院胸腔暨重症加護醫師莊子儀指出，氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，當氣道因長期發炎而變得敏感、容易收縮時，就可能在遇到過敏原、刺激物或感染時迅速惡化。多數患者可透過吸入型藥物達到良好控制，但仍有部分病人即使使用高劑量類固醇與長效支氣管擴張劑，症狀依然反覆，便屬「嚴重氣喘」。

廣告 廣告

莊子儀說明，氣喘可分為「第二型氣喘（Type 2）」與「非第二型氣喘（Non-Type 2）」。第二型氣喘主要由免疫細胞分泌 IL-4、IL-5、IL-13 等細胞激素引起，臨床上可透過血中嗜酸性球、呼氣一氧化氮濃度及 IgE 等生物標記來評估發炎狀態，有助於選擇更精準的治療策略。

桃園醫院專科護理師李素貞補充，目前國內健保已給付多項用於治療嚴重氣喘的生物製劑。適用條件包括患者需為 12 或 18 歲以上，確診為控制不良的嚴重氣喘，且過去一年內曾因急性惡化而至急診或住院。相關治療皆須經事前審查，並依不同藥物與病情條件核准使用。她表示，隨著精準醫療的發展，生物製劑已成為許多嚴重氣喘患者的重要轉機。

談到日常照護，李素貞提醒，氣喘控制的關鍵在於「正確用藥」與「環境管理」。患者應熟悉吸入型藥物的正確使用方式，並保持規律回診，才能讓醫師掌握病情變化。平時也要避免常見誘發因子，例如過敏原、菸害、粉塵、刺激性氣味與劇烈氣溫變化等。她強調，切勿自行停藥或僅依賴短效支氣管擴張劑，否則容易造成病情反覆或急性惡化。

她也鼓勵患者，只要與醫療團隊密切合作、遵從治療計畫，氣喘並非無法控制的疾病。規律用藥搭配良好生活習慣，可大幅減少發作次數，而生物製劑的加入更為嚴重氣喘提供了新的治療希望，讓患者能逐步恢復穩定，自在回到日常生活。



更多新聞推薦

● 呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算