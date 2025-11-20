部桃攜手玩具故事車 《下雨了》繪本活動陪孩子在醫院中玩中學分享





為讓孩童在就醫過程中感受更多安心與歡樂，衛生福利部桃園醫院今邀請八德親子館「玩具故事車」駛入院內，帶來繪本《下雨了!!!!》與手作體驗活動。故事車一登場便吸引許多家長與孩子圍成一圈，小朋友在笑聲、回應聲與鼓掌聲中投入故事情境，為平日的醫療動線增添一份活潑與溫度。

親子館老師以富有節奏感的語調與生動肢體，引導孩子走進故事角色的世界，在情節轉折中理解「分享」的意義。老師藉由雨滴角色的心情變化，讓孩子看見當願意分享時，快樂能被放大；當願意伸出手時，友誼便會發生。透過簡單的互動提問，小朋友不僅看得專注，也能自然表達情緒，從故事中學會與他人合作的美好。

活動亮點之一是手作「雨聲模擬器」，孩子們拿著材料跟著老師一步步完成，把豆子灑進瓶中、裝飾瓶身，再輕輕搖動，便能發出像雨滴般的滴答聲。許多孩子驚呼連連，也反覆試著搖出不同節奏，過程中不僅訓練了手部精細動作，更在自己的創作中找到成就感與喜悅，親子互動也在合作手作中變得更加緊密。

社工師林詩軒分享，院方希望讓醫療空間成為兼具陪伴與支持的友善場域。「醫院不只是治療疾病的地方，也是孩子能感受到安全與被理解的地方。透過故事與遊戲，讓孩子在醫院也能擁有笑容，是我們努力的方向。」她也表示，故事車活動讓院內氛圍更加溫暖，也讓家長看見醫療照護之外的另一種陪伴形式。

未來，桃園醫院將持續推動親子友善服務，並與在地社區資源合作，規劃更多寓教於樂的活動，讓孩子在就醫期間也能擁有愉快體驗，讓每一次來到醫院，都能充滿溫柔、勇氣與力量。



