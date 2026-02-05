部桃新屋分院春聯義賣 藝術公益迎新年





為迎接嶄新一年，並推廣心理健康與關懷理念，衛生福利部桃園醫院新屋分院於5日上午攜手桃園市禾心藝文協會，在院區舉辦「馬上好心情」創意春聯義賣活動。透過書法揮毫、創意春聯義賣及療癒音樂演出，將藝術、人文與公益融入醫療場域，吸引不少門診民眾、陪病家屬及社區居民駐足參與，院區洋溢著溫馨喜氣的年節氛圍，也讓前來就醫的民眾在忙碌與焦慮之中，多了一份輕鬆與笑容。

活動當天，禾心藝文協會多位老師現場揮毫，筆墨間寫下祝福與期許，創意春聯一字一句都蘊含著新年的好兆頭。民眾一邊欣賞書法創作，一邊挑選喜愛的春聯，義賣攤位前人潮絡繹不絕，現場不時傳來彼此祝賀新年的笑聲。多年來固定參與活動的胡阿姨笑著分享，每年看到這樣的活動，就像與老朋友相聚過年，不只是買一副春聯，更感受到被關心、被祝福的溫暖，心情自然跟著好起來。

除了藝術與公益元素，活動也同步進行心理健康宣導，提醒民眾在忙碌生活與節慶情緒起伏中，適時關照自己的心理狀態。分院社工師向民眾說明，若感到壓力、焦慮或情緒低落，可善用1925安心專線，該專線提供24小時免費心理諮詢服務，讓需要協助的人能在第一時間獲得支持與陪伴。社工師簡銘彥也指出，本次春聯義賣所得將全數捐助醫院社會服務基金，作為協助弱勢貧病民眾醫療與生活支持之用，讓民眾的善意轉化為實際行動，延續更多溫暖。

新屋分院分院長蔡宗龍表示，醫院除了肩負專業醫療照護責任，也期盼透過藝術與公益活動，營造更溫暖友善的就醫環境，讓民眾在身體治療之外，也能獲得心理上的安定與支持。看到民眾踴躍參與、臉上露出笑容，正是醫療團隊最大的回饋。未來新屋分院也將持續結合社區資源與民間團體，推動多元公益與健康促進活動，讓醫院不只是治療疾病的場所，更成為傳遞關懷、陪伴民眾走過每一個重要時刻的溫暖場域。

