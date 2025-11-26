部桃溫暖支持弱勢病友 感恩節義賣咖啡香、琴聲飄揚

衛生福利部桃園醫院社會工作室在門診大廳推出連續三天的「感恩節愛心義賣活動」。(圖/部桃提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

衛生福利部桃園醫院社會工作室在門診大廳推出連續三天的「感恩節愛心義賣活動」，邀請院內同仁與社區民眾以行動守護弱勢病患。今(114)年義賣活動品項豐富多元，從生活小物到手作商品一應俱全，熱鬧氣氛為冬日帶來一股暖流。今日由馬．啡咖啡工作室咖啡師Ray現場手沖咖啡，溫潤的香氣瀰漫大廳，不少民眾聞香駐足，以一杯熱咖啡傳遞祝福。

部桃提到，活動首日更邀請小提琴老師林心平帶來現場演奏與歌唱，音符在大廳迴盪，為義賣增添溫暖與節慶色彩，許多民眾紛紛停下腳步欣賞，現場充滿笑容與掌聲，讓活動更添人情味。今年義賣亦結合「身心障礙者權利公約」宣導，期盼透過日常接觸提升大眾對身心障礙者權益的重視，讓公益不僅止於捐助，更延伸至理解與尊重。

廣告 廣告

今年義賣活動品項豐富多元，從生活小物到手作商品一應俱全。(圖/部桃提供)

社工室主任余偌圲表示，此場義賣是物資再利用與社會支持的雙重展現，每一筆消費都能成為病友的力量。「感謝所有願意伸出援手的民眾與同仁，因為大家的參與，愛心正在我們周遭發生。」

社工師林詩軒也分享，每一次民眾挖寶、醫護同仁停下腳步喝杯咖啡，都是對弱勢病患最溫柔的支持。「歡迎大家在三天活動期間持續到場，用行動讓愛延續。」

在咖啡香、琴聲與滿滿善意中，感恩節義賣活動熱情展開。部桃邀請民眾把握時間，一起「買物資、做公益」，讓每一份小小的心意，都化作照亮弱勢患者的溫暖力量。