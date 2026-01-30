部桃腦中風取栓破百例 急救量能再進化





衛生福利部桃園醫院腦中風機械取栓治療正式突破一百例，象徵院方在急性腦中風急重症照護上邁入嶄新里程碑，也為大桃園地區腦中風患者爭取更多即時、有效的治療機會。回顧國際發展，自2015年美國《新英格蘭醫學雜誌》證實急性腦中風大血管阻塞可透過機械取栓顯著改善預後後，台灣於2018年起將該項治療納入健保給付，逐步建立完整的急性腦中風治療體系。

桃園醫院自2021年完成首例腦中風機械取栓治療以來，持續深耕急性腦中風服務量能，並於2026年1月完成院內第一百例急性腦中風取栓治療。除在前循環中風發作八小時內提供常規取栓治療外，院方自2025年起更引進全球領先的RAPID AI影像人工智慧系統，輔助判定發作時間落在八至二十四小時的中風病人，透過腦灌注影像分析，提供更精準、個人化的即時治療建議，擴大可受益的病人族群。

參與團隊建置的影像醫學部護理師林家玉分享，自己因父親曾中風卻錯過取栓黃金時間，深刻體會延誤治療對病人與家庭造成的影響。當得知醫院成立取栓團隊時，主動爭取從急重症單位轉任影像醫學部，投入取栓照護工作。她回憶，轉任不久即需赴外院受訓，壓力極大，但在護理部主任陳素里與影像醫學部主任楊菁華支持下，團隊自2021年完成部桃第一例取栓後，一步一腳印累積經驗，終於迎來第一百例的重要成果。

醫事放射師劉宇定指出，在急性腦中風取栓流程中，醫事放射師扮演不可或缺的關鍵角色。病人到院後，第一時間完成腦部電腦斷層與腦灌注影像檢查，協助醫師迅速判斷取栓適應症；在取栓過程中，也需擔任手術助手，確保治療流程高效順暢，唯有團隊高度整合，才能為病人爭取每一分、每一秒。

神經內科醫師江宏基30日指出，急性腦中風大血管阻塞時，每分鐘約有近兩百萬個腦細胞不可逆死亡，因此取栓治療品質仰賴急診、神經內科、神經外科、放射科、重症醫學科及麻醉科的跨團隊密切合作。神經外科醫師陳捷一也補充，部分病人在急性期後仍可能併發延遲性腦水腫或出血，需密切觀察並及時介入處理，才能降低後續風險。透過整合醫療與科技輔助，桃園醫院正持續為腦中風治療開創新的可能。

取栓團隊表示，未來將在既有堅實基礎上，持續精進醫療品質、改善病人預後，同時擴充院內取栓人才庫，朝向國際常態標準的24小時、全年無休（24/7）急性腦中風取栓服務邁進，讓時間不再成為治療的限制。



