部桃腦中風照護再認證，打造周全醫療，部桃醫療團隊合影。（部桃提供）

記者陳華興／桃園報導

衛生福利部桃園醫院腦中風團隊近年持續深耕中風關鍵治療，自一一二年起累計收案人次已突破兩千，展現團隊在腦中風照護量能與品質上的穩健成長。服務內容涵蓋腦中風預防、急性中風處置及急性後期整合照護，從搶救黃金時間到後續功能恢復，建立完整且連續的照護模式，為桃園地區民眾提供即時而全面的醫療支持。

隨著醫療技術與流程持續精進，腦中風團隊不斷強化急性期治療能力，擴大血栓溶解治療與顱內動脈取栓術的服務量能，提升重症中風病人即時救治的成功率，爭取更多復原的可能。透過團隊二十四小時待命的急性中風處置流程，讓病人在最短時間內獲得適切治療，降低失能風險。

神經內科主任劉家榛三日指出，腦中風照護已不只是單一科別的任務，團隊以「周全性腦中風照護」為核心，推動跨科合作與多面向治療，整合高壓氧治療、中醫針灸與早期復健介入，並在中風後復健階段導入經顱磁刺激治療，有助改善中風後肢體無力與失語等常見後遺症，讓病人在急性與亞急性階段都能獲得連續且完整的醫療照護，進一步提升預後與生活品質。

腦中風個案管理師梁雅惠表示，團隊以病人為中心規劃照護歷程，透過醫療、護理、復健及社工等多專業合作，提供包含復健銜接、心理支持、出院準備與定期追蹤關懷在內的整合服務，希望病人在返家前已具備基本自理能力，減輕家庭照顧負擔，讓復原之路更加安心。

劉家榛主任也指出，此次通過腦中風疾病照護品質再認證，不僅是對團隊專業與努力的肯定，也象徵桃園醫院在「周全性腦中風照護」上的制度更加成熟。未來腦中風團隊將持續秉持桃園醫院「仁心仁術、優質服務、團隊榮譽、追求卓越」的核心價值，深化中風特色醫療，守護更多民眾的健康與生活品質。