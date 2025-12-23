



為迎接溫馨的聖誕佳節，衛生福利部桃園醫院血液透析室近日舉辦「聖誕同歡會」，邀請長期接受透析治療的腎友與家屬齊聚一堂，在音樂與祝福中共享節日溫度。活動中特別頒發「透析滿15年及30年」紅包，向多年來與疾病共處、仍堅定生活的腎友致上最高敬意，也讓外界看見部桃長期穩定、值得信賴的透析照護成果。

現場以聖誕主題精心佈置，溫暖燈飾與樂聲交織，讓平日規律往返治療的腎友在節日中暫時放慢腳步，感受被理解與陪伴。多位腎友分享心路歷程，從初次面對洗腎的徬徨不安，到逐漸建立自我照護能力，在醫療團隊的支持下，穩定透析十數年甚至三十年，故事真摯動人，也讓在場家屬與醫護深受感動。

部桃透析室聖誕同歡 陪腎友走過長路

部桃血液透析室醫師王德群表示，長期透析能維持良好生活品質，關鍵不僅在先進設備與完善制度，更在醫療團隊與腎友之間的信任與合作。部桃透析室長期落實感染管制、透析品質監測與個別化照護，並持續進行教育訓練，鼓勵腎友主動參與自我管理，從飲食、水分控制到瘻管照護，攜手打造安全、安心的治療環境。

透析室副護理長黃莉美也分享，洗腎不是人生的終點，而是另一段旅程的開始。透析室就像腎友的第二個家，醫護人員陪伴腎友穩定生活、持續與家人同行；腎友的肯定與回饋，則成為團隊不斷精進照護品質的重要力量。

透過聖誕同歡會，部桃不僅傳遞節日祝福，更希望讓社會大眾理解，在完善制度與專業團隊支持下，透析治療能陪伴腎友走過漫長歲月，穩定生活、活出尊嚴。未來，部桃血液透析室將持續秉持「以病人為中心」的理念，深化臨床照護品質，陪伴更多腎友走得長久、走得安心。



