部立基醫翻轉傳統供品 融入現代健康飲食觀

農曆新年將近了！家家戶戶忙著準備拜拜供桌，從三牲、發糕到各式傳統零食，不僅是祭祀，更象徵對新一年的祝福與期盼，在準備的習俗背後，傳統供桌的飲食內容，卻隱藏著不少健康風險。衛生福利部基隆醫院營養科林鈺庭營養師和張家瑀廚師，翻轉長久以來的習慣，重新設計「不一樣的過年拜拜供桌」，讓供品不只象徵吉祥，民眾也能好吃又健康。

基隆醫院指出，傳統三牲年節零食，有著高飽和脂肪與精緻糖吃過量的隱憂：通常傳統拜拜供桌上的三牲，常以三層肥肉、全雞與整尾魚呈現，看似豐盛，卻暗藏健康隱憂。以常見的三層肉為例，飽和脂肪含量高，攝取過多容易增加心血管疾病風險；全雞蒸煮導致的肉質乾柴與腥味，常讓民眾使用更多的胡椒鹽調味；而整尾魚雖然營養價值高，對長輩或孩童而言，魚刺反而成為進食的風險。

除了三牲，供桌上的發糕、糖果、餅乾與各式傳統零食，同樣是熱量陷阱。許多傳統甜點為了美觀、口感與保存性，加入大量精緻糖、油脂與人工色素，不僅血糖起伏大，實際風味卻單一甜膩。

基隆醫院提議讓健康版三牲登場！第一牲：以質地軟嫩的豬腰內肉瘦肉取代傳統三層肥肉。腰內肉脂肪含量低、蛋白質高，搭配五香豆干與冬瓜做成改良版東坡肉，不只保有柔嫩口感，不再油膩負擔，拜完就能直接上桌成為家常菜。

第二牲：全雞，許多民眾遇到的烹調問題，都是有腥味或是口感乾柴，不僅用蔥、薑、八角、甘草來去腥提香，還利用滾水悶煮的方式，讓雞肉吃起來更佳滑嫩，再搭配以天然香料與蔬果製作的清爽莎莎醬取代胡椒鹽，讓雞肉軟嫩爽口，不只長輩能接受，年輕族群也願意多吃幾口。

第三牲：跳脫整尾魚的既定印象，設計為無刺高蛋白鱸魚麵疙瘩。利用鱸魚細緻的魚肉，製成好入口、無魚刺的形式，兼顧優質蛋白質攝取與進食安全，特別適合全家大小共享。

營養科林鈺庭營養師建議民眾嘗試自己DIY無糖發糕，利用當季水果的天然甜味，搭配吉利丁粉打發麵粉製成；這樣的發糕不僅熱量低、糖負擔小，也能保留水果中的天然營養素，讓「甜」不再等於罪惡。拜拜後當成點心或飯後甜品，輕盈又無負擔。

林鈺庭營養師也推薦自製「五行爆米花」，烹調油脂宜選用富含高單元不飽和脂肪酸的芥花油取代奶油，大幅降低心血管負擔。調味與配色則運用抹茶、咖哩、可可與紅麴等天然食材，避免人工色素與過多鈉含量。

基隆醫院表示，健康過年，不是少吃，而是要吃得對！「不一樣的過年拜拜供桌」不是否定傳統，而是讓傳統與現代健康觀念並肩同行。