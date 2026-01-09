部立苗栗醫院擴建 擬118年營運

行政院長卓榮泰9日視察衛福部立苗栗醫院急重症大樓及放射腫瘤治療中心擴建計畫，新建總經費21億餘元由中央全額支應。卓榮泰強調，硬體建設只是基礎，最重要的是醫護專業與服務。

卓榮泰表示，昨日適逢他與賴總統上任第600天，基於賴總統「健康台灣」治國理念，特地到部立苗栗醫院視察急重症大樓及放射腫瘤治療中心擴建計畫。部立苗栗醫院急重症醫療大樓及放射腫瘤治療中心擴建計畫，歷經急重症大樓6次、放射腫瘤中心14次流標，因應社會與工程環境變化，兩案合併推動，總工程經費由原先約15億元提升至21億1150萬元，並由中央全額支應。

卓榮泰表示，未來將持續滾動檢討床位、設備及停車位規畫，並整合交通及其他公共建設，以提升桃竹苗地區整體生活品質與醫療量能。總工程經費中的17億元由衛福部作業基金支應，用於急重症大樓及放射腫瘤中心主要建築與醫療設備；另外4億元由公共建設經費補助。

卓榮泰說，硬體建設只是基礎，最重要的是醫護人員的專業與服務，感謝院內同仁在各類災害與疫情中堅守第一線，盼新大樓完工後帶動桃竹苗地區醫療服務升級。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗鄉親長期飽受醫療資源不足之苦，癌症患者多須遠赴外地就醫，部立苗栗醫院急重症大樓新建是提升醫療平權的關鍵，縣府將協助整理體育館旁空地，供醫師與員工停車，並加碼補助公務體系及村里長健檢經費，鼓勵在地檢查，留住醫師與醫療產值，盼中央與地方合作補足苗栗醫療與教育資源，提升桃竹苗整體生活品質與醫療量能。

部立苗栗醫院院長徐國芳表示，醫院現有357床、739名醫護人力，急重症大樓完工後將新增492床，整合急診、加護及放射治療功能，配合長照3.0、智慧醫療及社區銜接計畫，提升苗栗及周邊醫療量能。

新大樓地上7層、地下2層，樓地板面積約1萬5600平方公尺，車格由190席增至317席，預計118年11月營運，提供現代化急診、30床加護病房、癌症治療中心及護理之家服務，硬體與人力朝區域醫學中心標準邁進。