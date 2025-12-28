部立苗栗醫院舉辦志工成長訓練暨年度表揚大會凝聚服務力量、傳遞溫暖能量

衛福部苗栗醫院肯定及感謝志願服務夥伴長期無私奉獻與持續投入，特別舉辦「志工成長訓練暨志工表揚大會」。

十二月是個充滿溫馨與感恩的繽紛月份，衛福部苗栗醫院肯定及感謝志願服務夥伴長期無私奉獻與持續投入，特別舉辦「志工成長訓練暨志工表揚大會」。活動內容豐富多元，除藉由專業課程提升志工服務品質外，也透過表揚典禮向長年支持院務、溫暖醫療現場的志工們，致上最深的敬意。

活動特別邀請陳君山教授主講「志願服務內涵及倫理」課程，內容涵蓋志願服務核心價值、倫理考量、溝通態度與服務界線等主題。陳教授以「用感恩的心，從心出發」勉勵志工在服務中保持謙遜與溫度，並透過良好的有效溝通、互動與同理心，讓服務更具深度。他分享了一句令志工們印象深刻的話語：「富有人聽到會難過，窮人聽到會開心～『一切都會過去』」，提醒志工在面對困境時仍要懷抱希望。陳教授同時強調「自立利他」精神，鼓勵志工在助人的同時也成就自我，獲得與會志工一致好評與認同，紛紛表示獲益良多。

課程結束後，院方貼心準備在地特色點心「北苗阿婆粉圓」供志工品嚐享用，並安排志工一同觀賞自殺防治宣導短片，深化醫院對心理健康與生命教育的重視。

在志工表揚活動中，醫院除頒發院內服務滿十五年志工獎項外，也特別表揚衛生福利績優志工四人、苗栗縣績優志工七人及全國績優志工三人，肯定志工長年來無私奉獻與卓越服務精神。活動同時舉行志工隊正、副隊長交接儀式，象徵服務使命的傳承與延續，展現志工團隊的責任感與凝聚力。

隨後進行志工表揚活動，院方頒發「服務滿十五年貢獻服務獎」予王淑慧志工，感謝其多年來在苗醫無私奉獻與用心服務。同時表揚多位表現優異的志工，包括衛生福利績優志工4人(金質獎：蘇林鳳嬌、王淑慧；銀質獎：唐賜蘭、邱淑珠)、苗栗縣績優志工七人(金牌獎：邱林春英、邱月英、羅鳳圓；銀牌獎：蘇林鳳嬌、黃信香；銅牌獎：林秋香；長青獎：邱幸惠)，以及全國績優志工三人(銀牌獎：蘇林鳳嬌；銅牌獎：邱淑珠、賴瑞庭)，肯定志工長年投入服務、展現卓越奉獻精神。

藉由活動院方也特別感謝卸任隊長涂玉秀及副隊長徐永泰於疫情期間溫暖而堅定的領導及付出，用愛陪伴志工夥伴走過每一段艱辛時刻，也讓醫院在困境中依然維持優質且亮眼的服務表現。新任隊長潘慧君表示，志工服務是一條充滿愛與責任的道路，未來將延續前任隊長所建立的良好基礎，秉持「以人為本、用心陪伴」的精神，帶領志工團隊持續成長，並期盼每一位志工都能在付出中獲得成就與感動。副隊長黃信香也表示，感謝所有志工夥伴長期的支持與投入，未來將與隊長攜手合作，強化團隊向心力與合作默契，打造一個溫暖、互助且充滿正能量的志工團隊，讓愛與關懷在醫院中持續流動。活動尾聲，全體志工合唱〈感恩的心〉，以歌聲向服務對象、夥伴及自己表達真摯謝意，現場氣氛溫馨感人。

部苗秘書黃堂彥於致詞時表示，醫院的成長離不開志工夥伴的支持，「你們讓醫療現場不僅有專業，更充滿人情、溫暖與希望。今天的表揚，不只是肯定，更是向大家深深致敬。期盼大家相互扶持、一起前行，讓愛與善意在苗栗醫院持續發光，照亮每一位需要幫助的人。」

苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪補充，院方另外還特別安排Buffet餐敘，讓志工們在輕鬆氛圍中交流服務心得、凝聚情誼。她也感謝所有志工夥伴長期以來的付出，並期許未來持續攜手，以專業與愛心共同守護社區居民的健康與福祉。