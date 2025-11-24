部立豐原醫院后里綜合長照機構正式啟用

衛服部豐原醫院后里綜合長照機構在后里各界引頸期盼下，今(24)日上午舉辦落成啟用剪綵典禮。 出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮長照大樓興建花費了約4.7億元，興建地上5層、地下1層，總樓地板面積6,995.42平方公尺，歷時近5年，每一步都見證著眾多人的用心和汗水，楊瓊瓔今天前往參與感受這座大樓不只是長照機構，更是對銀髮族最深的關懷。

（如圖）卓院長與楊瓊瓔立委出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮。



楊瓊瓔表示，后里長照機構，由中央統籌總工程經費4.7億元，可提供200床作為住宿式長照服務使用及30床社區型日間照顧，改善后里地區長期照護資源不足之困境，今天正式啟用營運，期許讓台中整體醫療照顧網絡更加完善，提升整體長者照顧量能，以因應高齡社會需求。