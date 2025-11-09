部立金門醫院流感疫苗打成A肝疫苗 疾管署籲落實「三讀五對」

部立金門醫院預計在週二提交檢討報告。(記者吳正庭攝)

〔記者林志怡／台北報導〕部立金門醫院近期發生「打錯疫苗」事件，一名1歲1個月大的寶寶原訂接種第2劑流感疫苗，卻被誤打A肝疫苗。對此疾管署表示，已要求醫院針對這次疫苗接種異常事件啟動院內調查醫療疏失調查機制，進行根本原因分析，並研擬改進方案，防止疫苗接種異常事件再度發生。

衛福部金門醫院於幼兒預防接種時發生疫苗接種疏失，原本應施打水痘疫苗及流感疫苗第二劑，實際施打為水痘疫苗及 A型肝炎疫苗，流感疫苗則未施打，醫院當日傍晚盤點時發現異常，立即通知家屬，並向衛生局通報流感疫苗誤接種為A肝疫苗，為一起疫苗接種異常事件。

衛生局接獲通報後 請醫院正式函報預防接種異常事件及調查，持續追蹤該名幼兒之健康監測，並督導醫院改善流程及院內檢討作為並加強教育訓練，落實「三讀五對」，同時向疾管署通報並諮詢相關事宜。

疾管署副署長曾淑慧指出，部立金門醫院近期持續召開檢討會議，預計週二向衛生局提交檢討報告與改善情況說明，屆時衛生局會依據報告內容進行處置。

曾淑慧也提到，雖國際建議指出，12至23個月即可接種首劑A肝疫苗，這次疫苗接種異常事件中的孩童接種疫苗的安全性、有效性無虞，但國內建議18個月再接種，且家長原本規劃是接種水痘與流感，因此這次事件可能造成民眾恐慌，已要求金門醫院醫師對民眾解釋，並追蹤孩童健康狀況，提供心理支持。

疾管署也指出，疾管署針對每起疫苗接種異常事件，皆以最審慎的態度並依據科學實證處置，呼籲醫護人員，在執行疫苗接種作業時，務必嚴格落實「三讀五對」原則，以確定疫苗名稱、批號、劑型、有效期限等資料皆正確無誤；確保打對人、打對針、打對劑量、打對時間及打對途徑與部位，以防止疫苗接種異常事件發生，保障民眾健康。

