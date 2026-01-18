部署極地作戰士兵？ 明尼阿波利斯市長：派出現役軍人違憲

美國明尼阿波利斯市(Minneapolis)市長佛雷(Jacob Frey)18日表示，派遣現役軍人到明尼蘇達州協助鎮壓移民是荒謬且違憲的想法，他呼籲抗議人士保持和平，避免讓美國總統川普(Donald Trump)認為有必要出動美軍。

佛雷告訴有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)，「這是荒謬的，但我們不會被聯邦政府的行動嚇倒」。「這不公平，不公正，而且完全違憲」。

他表示，成千上萬的明尼阿波利斯公民正在行使他們的憲法第一修正案(First Amendment)權利，而且這些抗議行動一直是和平的。「我們不會上當。我們不會以我們自己的混亂來反擊川普製造的混亂」。

明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)已動員明尼蘇達州國民兵(Minnesota National Guard)，儘管他們並未進行街頭部署。

自從國土安全部1月加強對移民執法，派出超過2千名聯邦人員到明尼阿波利斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)雙子城之後，每日的抗議就持續不斷。

有3家抗議人士聲稱移民暨海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)官員進駐的旅館，18日表示停止預訂。

在一個移民官員經常出入的多元化社區，美國郵政員工18日上街遊行，高喊著「保護我們的路線。把ICE趕出去」。

專精於極地作戰的士兵被告知待命。2位國防部官員18日表示，五角大廈已命令駐防在阿拉斯加、專精極地作戰的大約1500名現役軍人待命，為可能部署到明尼蘇達州做好準備。

這些由於牽涉到敏感軍事計畫而要求匿名的官員說，美國陸軍第11空降師(11th Airborne Division)旗下的2個步兵營已接獲部署準備的命令。

一位國防官員表示，這些軍隊正在待命，以便一旦川普援引「暴亂法」(Insurrection Act)就進行對明尼蘇達州的部署。

這項鮮少動用的19世紀法律，允許總統為了執法目的部署軍隊，鎮壓被視為叛亂的動亂。川普15日揚言將動用這項緊急法律，但他在那之後已收回了這項威脅，至少暫時如此。 (編輯:柳向華)