部署營運第2成長引擎 藥華醫藥持續推進新適應症ET藥證申請

藥華醫藥積極針對原發性血小板過多症（ET）市場進行布局，在中國、台灣、日本及美國陸續完成送件。（本刊資料照）

藥華醫藥旗下的罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）在陸續取得美國、日本等國家的藥證之後，持續推升藥華醫藥的營收屢創新高，根據藥華醫藥今（5）日公告10月營收14.0億元，月增6.55%，年增53.58%，單月營收再創新高。藥華醫藥表示，美國與日本子公司銷售團隊擴編效益已開始顯現，並同步展開原發性血小板過多症（ET）市場布局，預期將為明年營運提供更強勁成長動能。

針對新適應症ET藥證的申請，藥華醫藥表示，繼中國、台灣及日本完成送件後，公司已於美國時間10月30日正式向美國食品藥物管理局(FDA)提交ET藥證申請，並爭取優先審查資格，若順利獲准，最快可於明年上半年取得美國ET藥證，為公司營運啟動第二成長引擎。

藥華醫藥進一步表示，美國子公司團隊在美國PV市場深耕多年，已累積完整的醫師網絡與商業化經驗。由於ET與真性紅血球增多症（PV）病患皆由血液腫瘤科醫師照護，Ropeg取得ET藥證後，美國ET患者將可即刻受惠。

根據流行病學盛行率推估，美國約有15萬名ET患者，目前主要治療藥物為愛治（HU）與安閣靈（ANA），但療效與耐受性有限，反映對創新治療選項的需求殷切。

藥華醫藥透露，為即將進入ET市場，公司已提前展開美國的銷售、醫學、行銷及市場准入（Market Access）等全面部署，銷售團隊於今年陸續完成擴編及培訓，不僅持續深化PV市場覆蓋，也已就位支持ET藥證核准後的快速放量。

