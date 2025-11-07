部苗醫與中榮簽合作意向書

為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛生福利部苗栗醫院與臺中榮民總醫院在臺中榮民總醫院行政大樓七樓會議室舉行「醫療合作意向書」簽署儀式。

此次簽署由衛生福利部苗栗醫院徐國芳院長與臺中榮民總醫院傅雲慶院長共同完成，並由衛生福利部政務次長林靜儀及附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐親臨見證，象徵雙方在醫療服務、人才培育與臨床研究等多面向領域的合作邁入新階段。

衛福部苗栗醫院徐國芳院長表示，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與臺中榮總的策略聯盟合作，不僅可以引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免去舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。

同時，本次合作亦獲得立法委員邱鎮軍的全力促成。邱委員長期關注苗栗地區醫療資源發展，積極推動兩院交流與合作，使本次意向書簽署得以順利推進，展現中央與地方攜手強化區域醫療量能的決心。

臺中榮民總醫院傅雲慶院長表示，感謝林靜儀政務次長及林慶豐執行長親臨見證，讓這次與衛福部苗栗醫院攜手合作更具意義。他指出，臺中榮總長期與中區部立醫院保持緊密合作，累積豐碩成果。未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，攜手提升苗栗地區醫療量能與服務品質。更強調本次合作展現公醫責任與社會關懷，落實醫療平權，縮短城鄉差距，開創永續健康的新里程。