部苗醫院擴建、大千醫院竹南院區動土 鍾東錦將衝刺健全苗栗醫療版圖 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

栗醫療資源匱乏，多次引發苗栗縣長鍾東錦喊話，將針對苗栗醫療網做出更加綿密與健全的組織與改造。繼行政院長卓榮泰近日允諾全額補助部立苗栗醫院擴建計畫外，總統賴清德也傳出將赴苗栗，參與大千醫院竹南院區動土典禮，顯示鍾東錦建構的苗栗醫療版圖，已進入最後衝刺階段。

苗栗長期面臨大型醫療建設進展緩慢的困境，其中遠雄醫療投資案歷經多年，最後胎死腹中，導致縣內醫療量能遲遲無法全面提升。對此，鍾東錦不再等待單一大型計畫「一次到位」，而是採取「化整為零、逐步補齊」的策略，從區域平衡出發，讓醫療資源真正落實到各生活圈。

廣告 廣告

鍾東錦表示，透過縣府各個局處積極推動下，苗栗縣醫療網布局已逐步成形，「東、南、西、北、中」各區皆有醫療院所落地，其中包含正準備興建中白沙屯童醫院─媽祖醫院，以及大千竹南院區，「把醫院開到住家隔壁」。他認為，縮短城鄉醫療差距，讓鄉親在地就醫更便利、更安心，這樣的布局思維，不僅兼顧現實條件，也讓苗栗醫療體系更具韌性與彈性。

部苗醫院擴建、大千醫院竹南院區動土 鍾東錦將衝刺健全苗栗醫療版圖 7

立委陳超明指出，卓榮泰日前允諾部立苗栗醫院急重症大樓和放射腫瘤治療中心擴建，新建總經費21億餘元由中央全額支應，其實早應該這麼做了，因為苗栗醫院擴建計畫經費不足，已延宕多年。

陳超明說，以苗栗縣近5年創稅能力，分別是3000億元至4000億元，卻只換來中央200億元至217億元的統籌分配稅款，兩者相差超過10倍，若鍾東錦能自主調配稅收，鄉親一定能更早享有完整且健全的醫療資源，而如今的「全額補助」，也算是還給苗栗縣民一個公道。

苗栗市長余文忠更表示，苗栗醫院屬中央管轄，但相關擴建與升級計畫一拖就是十多年，地方早已等得太久。他強調，苗栗縣多年來依法上繳的稅收，若能合理回饋地方公共建設，早就足以支付苗栗醫院所需的關鍵建設經費，醫療量能也不至於長期落後。

余文忠說，鍾東錦為了不讓苗栗醫療落隊，去年底已默默協助連結新竹台大分院與苗栗醫院，展開跨院醫療合作，開設家醫科、心臟內科和腎臟內科，讓在地鄉親不用舟車勞頓，就能擁有台大名醫的診療服務。

針對卓榮泰在上任第600天，特別來到苗栗市補助21億元，強化醫療資源，余文忠仍表示感謝之意。

面對即將到來的選舉，鍾東錦更公開向中央喊話，呼籲中央部會「多來苗栗走走、多看看地方實際需求」，把公共建設資源真正投放在最需要的地方。他強調，健全苗栗醫療版圖不分藍綠、無關選舉，是攸關生命與安全的基本工程，中央與地方唯有攜手合作，才能補齊苗栗醫療發展的最後一塊拼圖。

鍾東錦表示，縣府會持續以務實態度推動醫療建設，讓苗栗鄉親的健康不再受限於地理位置，朝向「安心就醫、在地照護」的目標穩健前行。

照片來源：苗栗縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

苗栗財力級次變為第4級 陳超明：中央對地方努力創稅友善回應

國安局曝2025年中共認知作戰5手法 假帳號、AI生成、多管道齊放

【文章轉載請註明出處】