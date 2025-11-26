部落傳統農耕知識飲食文化 為花蓮原民「保種」

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮是台灣原住民族人口最多的縣市，花蓮區農改場透過耆老口述與田野調查，重現原生種子與植物，並將蘊含生活哲學與生態智慧記錄出版，盼部落以此為基礎打造具特色農產業。

農業部花蓮區農業改良場繼去年出版「發芽」一書，今年接續推出「保種」，持續記錄與整理原住民的傳統農耕知識與飲食文化，為這份珍貴的智慧與記憶留下深刻印記。今天舉行新書發表，邀請作者以及書中受訪的部落族人，分享田野故事。

花蓮區農業改良場長楊大吉接受媒體聯訪表示，透過耆老的口述與田野調查，將土地與生活記憶重現。看似平凡的種子與植物，蘊含族群的生活哲學與生態智慧。這些資訊如果未有系統保存，將與下一代產生斷層，對原住民文化保存相當不利，所以與在地學校合作，如食農教育、類似工作坊等。

楊大吉指出，農業部4年前啟動「找回原力計畫」，希望地方傳統農耕知識作為農業轉型的重要參考；不管任何物種、食材，能夠在地形成產業，盡可能融入自然生態技術，或者是把原有的文化在再次展現，創造產值或產業，讓年輕人回流到部落裡，將是一個長長久久永續的經營。

楊大吉說，每年盤點5、6個部落去，相信經由一段時間之後，可以累積到相當多資訊。在花蓮這片世代耕作的土地上，記錄原住民族尊重土地、順應時序、與自然共生的農耕智慧，將散落在部落日常中的耕作技術、飲食文化與故事，轉化為可被閱讀與傳承的知識資產，期盼喚起社會大眾對「保種」議題的重視與支持，也為永續農業發展奠定文化的基礎。

作者陳美齡說明，每顆種子都是獨一無二，因應不同氣候環境，種子長出不同的韌性，旱地裡，仍可見小米、油芒等，其中古老的旱稻（falinono）是很重要的作物，甚至在祭儀上面，都有它重要的位置。

陳美齡指出，從與長輩的訪談中，了解族群的遷徙；而蘊藏在每一顆種子裡，不僅是生命的延續，更有文化的交融，及整個自然的力量；花蓮豐富的族群文化，如同每顆獨特的種子，期待能被更多人認識並看見。（編輯：陳清芳）1141126