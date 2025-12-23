部落名店老闆…魂斷荖濃溪吊橋「遭疑是殺害棄屍」！相驗結果出爐

記者簡榮良／高雄報導

工人都吃他煮的！高雄桃源區嘎拉鳳吊橋旁，21日下午17時許，被民眾發現一名59歲陳姓男子陳屍荖濃溪邊，從傷勢研判，懷疑是遭殺害棄屍；不過，檢方相驗後確認死因是心因性休克，無他殺嫌疑。死者身份部是落當地知名麵店老闆，陳屍附近剛好正在進行工程疏濬，不少工人會找他溫飽一頓，不排除是送餐過程突病發身亡，家屬對死因沒意見。

嘎拉鳳吊橋旁，被民眾發現一名59歲陳姓男子陳屍荖濃溪邊，從傷勢研判，懷疑是遭殺害棄屍。（示意圖／翻攝畫面）

根據發現民眾描述，21日下午17時許，路過桃源區嘎拉鳳吊橋旁溪旁，發現一名男子倒臥在地，沒了呼吸心跳，身上出現不明傷勢，加上附近正在執行工程疏浚，實在找不到死者出現在這裡的理由，諸多疑點懷疑是遭尋仇殺害棄屍。

對此，警方確認死者身份為59歲陳姓男子，在附近一帶開麵店，算小有名氣，不少工人會向他訂購餐點溫飽一頓，不排除是送餐過程突發病身亡。經橋頭地檢署檢察官相驗死因為自然死亡（心因性休克），無他殺嫌疑，家屬對死因沒有意見，也透露過去曾中風過，只是沒料到這一天來的又快又急。

