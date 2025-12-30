部落大學成果展登場 人潮湧現展現原民學習能量

美食攤位人潮絡繹不絕，文化體驗區出現人龍排隊，還有大批民眾在舞台前欣賞樂舞演出，高雄市原住民族部落大學一一四年度成果展暨族語推廣活動，近日晚間在高雄市中央公園熱鬧登場；現場成果展示包含課程體驗有十八攤、舞台動態成果展示有五門課程用歌舞及走秀呈現，活動亦呈現族語扎根成果，表揚族語保母及幼兒共七組家庭，周邊原味市集有美食、農特產品及文創商品共十五攤，傍晚隨著中央公園聖誕燈飾亮起引來大批人潮，相當熱鬧。(見圖)

高市府原民會今(卅)日說明，一一四年度部落大學共開設四十一門課程，吸引八百四十二人次參與學習，課程涵蓋原住民文化、產業發展、生活知能及部落相關實務；課程分布於都會區二十四門、原鄉區八門及全區視訊課程九門，兼顧城市與原鄉學習需求，最大特色就是與高雄市立空中大學的合作，結合課程對應，可以取得學分學位，目前已有二十二位部大學員取得空大學士學位，其中今年有一位學員自工商管理學系順利畢業，展現部落大學在文化學習之外，也能協助族人取得學歷，這正是高雄市原住民族部落大學超越各縣市的最大特色。

活動開始後，成果展現場即湧現人潮，各項課程體驗攤位迅速聚集民眾，快剪與艾草溫罐體驗排隊不斷，限量一百名零錢包與置物籃DIY於一小時內即報名額滿，族語闖關兌換香草甜點也廣受歡迎，展現課程學習成果。其中，零基礎行動快剪入門班學員王淑珍，透過課程培訓在全國賽事中奪冠，並於現場為民眾服務，將課程所學實際應用於體驗攤位，展現學用合一成效。另西拉雅慢食遊藝課程讓民眾在市區即可品嘗以高粱入菜的原民料理；阿美族傳統服飾課程成果亦十分亮眼，已有學員開始接單製作族服，現場展示族服吸引不少民眾詢問認識。

而舞台上成果展演同樣熱鬧，西拉雅族課程師生以安克隆樂器與原舞呈現學習成果，阿美族與排灣族傳統服飾走秀亦吸引目光；族語保母及幼兒家庭班的孩子們以族語自我介紹、向民眾打招呼，童言童語展現族語扎根成果。周邊原味市集同樣人氣爆棚，小米甜甜圈、烤豬、愛玉、吉拿富等攤位前排隊不斷，多數攤商紛紛銷售一空。

高雄空中大學校長陳月瑞表示，高雄空大與高市府原民會長期合作推動部落大學，從文化、族語到產業發展皆兼顧，並指出具原住民身分者修讀高雄空大課程同樣享有免學分費優惠，邀請族人把握機會持續進修、累積實力。

高市府原民會主委阿布斯指出，今年部落大學成果展結合中央公園聖誕生活節舉辦，讓原住民文化成果被更多民眾看見，很感謝所有優秀講師，讓部落大學課程更加豐富多元，歡迎對原住民文化有興趣的朋友，更歡迎想要取得學位的族人，完全免學費就有機會完成學歷、取得學位，全國僅高雄才有的學習制度，讓族人不只能學文化、學技能，也能拚學歷！

這場結合聖誕生活節氣氛的成果展，讓民眾以輕鬆、親切、趣味的方式，自然接觸原住民多元文化，親身感受原民美麗、文化魅力。