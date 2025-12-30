部落大學成果展點亮中央公園 41門課程展現高雄原民學習力

學文化、玩體驗、吃原味，高雄市原住民族部落大學114年度成果展暨族語推廣活動，12月28日晚間在高雄市中央公園熱鬧登場。現場集結課程體驗、市集與舞台展演，隨著聖誕燈飾亮起，人潮持續湧入，文化體驗區與美食攤位排起長龍，充分展現原民學習能量與多元成果。

↑圖說：高雄市原住民族部落大學114年度成果展暨族語推廣活動，於12/28晚間在高雄市中央公園熱鬧登場。（圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

本次成果展呈現部落大學一年來的教學成果，共設置18攤課程體驗、15攤原味市集，並安排5門課程以歌舞與走秀方式進行舞台動態展演，同時表揚族語保母與幼兒共7組家庭，呈現族語向下扎根的實際成效。原味市集從農特產品到文創、美食一應俱全，吸引市民邊逛邊學、邊吃邊體驗。

廣告 廣告

高雄市原住民族部落大學114年度共開設41門課程，吸引842人次參與，課程涵蓋原住民文化、產業發展、生活知能與部落實務，分布於都會區、原鄉區及全區視訊教學，兼顧不同族人與市民的學習需求。最大特色在於與高雄市立空中大學合作，課程可對應學分、取得學位，目前已有22位部大學員完成空大學士學位，今年更有學員自工商管理學系順利畢業，展現部落大學不僅傳承文化，也實質協助族人累積學歷與專業。

↑圖說：阿美族傳統服飾課程成果亦十分亮眼。（圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

活動一開始，各體驗攤位即吸引大量民眾參與，行動快剪、艾草溫罐體驗排隊不斷，限量DIY的零錢包與置物籃在一小時內額滿，族語闖關兌換香草甜點同樣廣受歡迎。其中，零基礎行動快剪入門班學員王淑珍，透過課程培訓在全國賽事奪冠，並於現場實際為民眾服務，將所學直接轉化為實務應用。西拉雅慢食遊藝課程則讓市民在市區就能品嘗以高粱入菜的原民料理；阿美族傳統服飾課程成果也十分亮眼，已有學員開始接單製作族服，吸引不少民眾駐足詢問。

舞台展演同樣精彩，西拉雅族課程師生以安克隆樂器與傳統舞蹈呈現學習成果，阿美族與排灣族傳統服飾走秀吸引眾人目光；族語保母及幼兒家庭班的孩子們以族語自我介紹、向民眾打招呼，童言童語中展現族語復振的希望。周邊原味市集人氣爆棚，小米甜甜圈、烤豬、愛玉、吉拿富等攤位紛紛提早完售。

↑圖說：基礎行動快剪學員在現場為民眾服務。（圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

高雄市立空中大學校長陳月瑞表示，空大與高雄市政府原民會長期合作推動部落大學，從文化、族語到產業發展全面兼顧，且具原住民身分者修讀空大課程可享免學分費優惠，鼓勵族人持續進修。高雄市原民會主委阿布斯指出，今年成果展結合中央公園聖誕生活節，讓更多市民看見原住民文化成果，並強調全國僅高雄提供完全免學費、可取得學位的學習制度，讓族人不只能學文化、學技能，也能拚學歷。

在聖誕節慶氛圍中，這場成果展以輕鬆、親切又充滿趣味的方式，拉近市民與原住民文化的距離，讓多元文化自然走入城市生活，也為高雄的原民教育與文化傳承寫下亮眼一頁。

更多品觀點報導

邱議瑩釋出三支催票影片 蘇貞昌、陳其邁齊聲力挺

嘉義市加碼普發6,000元現金 黃敏惠說明發放時程與領取方式

