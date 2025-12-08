部落客酸名店挺罷免「生意雪崩」！老闆怒發3圖打臉了

生活中心／楊佩怡報導

近日在臉書粉專擁有萬粉絲的美食部落客，在臉書嘲諷一間在大罷免時期支持罷免國民黨立委的排隊名店，在大罷免失敗後生意「雪崩式下跌」；卻沒想到，該篇貼文釣出甜點店業者PO出現場照打臉傻眼表示，「不知道為何要依『有無排隊、多少人排隊』在說故事」。





部落客酸牛軋餅名店「挺大罷免」生意雪崩！老闆怒PO「現場排隊照」秒打臉

美食部落客在臉書PO出牛軋餅排隊名店排隊人潮稀少的畫面，並嘲諷人氣「雪崩式下跌」。（圖／翻攝自臉書@「隨裕而安的美食旅遊」）

臉書美食部落客「隨裕而安的美食旅遊」日前發文PO出一張台北市大安區永康街牛軋餅排隊名店，店外排隊人潮稀少的照片嘲諷道：「永康街昔日的排隊名店現在遊客數量根本雪崩式下跌」。部落客指出，以前表定上午9時開門，7時就有韓國觀光客在門口等開門，8時30分可能就會開門營業，排隊人潮甚至排到快到金華街，上午10時不到就會賣光了。結果部落客表示，他當天在上午8時20分經過門口，「完全不需要排隊」，他問了一下為何現在沒有這麼多人排隊的原因，店家回說「因為現在的備貨量很足夠」，他們可以賣到晚上才關門，部落客直言：「所以大家不用搶破頭來買了」。

部落客酸牛軋餅名店「挺大罷免」生意雪崩！老闆怒PO「現場排隊照」秒打臉

業者現身留言區曬改善圖，打臉部落客。（圖／翻攝自臉書@「隨裕而安的美食旅遊」）

對此，該片貼文釣出業者留言回應，「好訝異您的解讀喔，我們的產能跟營業額是過去的2-3倍，產能跟員工增加後，隨時來買就買得到，平日就不需要排隊。至於永康街觀光客，還是一樣多」。此外，業者也在臉書粉專曬出多張現場排隊畫面表示，「因為一張有特殊意圖的照片，大家開始注意甜滿的排隊狀況，客人一直傳排隊人潮的照片來」。業者不滿的說道：「實有無排隊，跟來店時間點、季節都有關係，不知道為何要依『有無排隊、多少人排隊』在說故事；並解釋排隊人多，只是擾鄰，因此業者調整空間、增加人手、改善流程、提高產能，「就是為了讓大家來都買得到，而非清晨就要來排隊，浪費睡覺時間」。

部落客酸牛軋餅名店「挺大罷免」生意雪崩！老闆怒PO「現場排隊照」秒打臉

業者親自發文打臉部落客稱生意「雪崩式下滑」的說法。（圖／翻攝自臉書@甜滿 L'Atelier Lotus）

業者不滿怒嗆，人少的時候被拍到，被部落客拿去做特殊敘事，而對方要的結論只能是「雪崩式下跌」，才能滿足其自嗨式的推論，「也沒關係啊，因為錢穩穩賺到口袋、甜滿員工吃好喝好賺飽、客人來店隨時都買得到、不會擾鄰…這些才是甜滿關心的重」。另外業者也透露目前狀況，「偶爾假日從早到晚都有客人、餅乾不夠賣的時候，就會限購一人兩盒」。

部落客酸牛軋餅名店「挺大罷免」生意雪崩！老闆怒PO「現場排隊照」秒打臉

許多韓星來台都被拍到人手一袋排隊名店的牛軋餅。（圖／翻攝自臉書@甜滿 L'Atelier Lotus）













