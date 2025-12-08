部落客酸永康街名店「挺大罷免生意雪崩」 老闆曬1圖霸氣打臉
生活中心／林昀萱報導
一名在臉書擁有5.5萬人追蹤的美食部落客，近日發文嘲諷一間名店在支持大罷免後排隊人潮「雪崩式下跌」，不僅引起一票網友怒嗆「故意在唱衰」心態可議，還釣出店家曬出營業稅繳款證明打臉。
臉書粉絲專頁「隨裕而安的美食旅遊」5日曬出在大安區永康街牛軋餅排隊名店「甜滿」門口拍攝的照片寫道：「康街昔日的排隊名店現在遊客數量根本雪崩式下跌。以前表定9:00開門，7:00就有韓國觀光客在門口等開門，8:30可能就開門營業，排隊排到快要到金華街，然後10:00不到就說賣光了。店家與代購客之間的角力戰爭從沒停歇，甚至祭出要出示護照才可以買。我今天8:20 經過，門口就這樣，完全不需要排隊……」甚至在網友質疑留言下回覆：「永康街商圈恐怕更怕這家店是大罷免的成員之一吧，他當初可是在那邊暗示支持此區的羅智強被罷免呢！我完全不需要業配，店家應該是很怕被大家知道他是32：0的零分那邊！」
一篇貼文引起熱烈討論，店家也曬出今年9月和10月營業稅繳款證明打臉部落客說法，光是一期的5%營業稅就要繳逾137萬元：「好訝異您的解讀喔，我們的產能跟營業額是過去的2-3倍，產能跟員工增加後，隨時來買就買得到，平日就不需要排隊。至於永康街觀光客，還是一樣多」、「不勞您替一個企業集團等級營業額的店家煩惱了，還雪崩式下跌呢？！」
許多網友力挺店家回覆：「看完文章又看了留言，只感受到滿滿的惡意及立場 ，跟你不同意見的人就寫這種文章，利用自身的流量去帶風向店家支持罷免，想利用這方法去影響別人的生意，你的度量真的很小」、「故意用雪崩形容心態可議，人家生意還是很好，東西好吃價格合理，不知道在唱衰什麼」、「一邊說人家雪崩式下滑沒人在買了，人家PO了報稅單證明生意沒受影響，就崩潰跑出來說是你的PO文讓他生意變好了，你覺得網友都看不出來你的惡意嗎？」「那是因為老闆平常都量產，讓大家盡量不要排隊，今天永康街下午兩點多至少排了20個人以上」、「甜滿很好吃，無論是餅身或是內餡，都是扎實的真材實料，以消費者的立場，東西好吃才是重點，這也要扯政治？」
甜滿7日再曬出店門口拍攝照片強調：「因為一張有特殊意圖的照片，大家開始注意甜滿的排隊狀況，客人一直傳排隊人潮的照片來。其實有無排隊，跟來店時間點、季節都有關係，不知道為何要依『有無排隊、多少人排隊』在說故事。排隊人多，只是擾鄰（要加派人手指揮交通、不要擋到隔壁店家門口），而我們調整空間、增加人手、改善流程、提高產能，就是為了讓大家來都買得到，而非清晨就要來排隊，浪費睡覺時間。人少的時候被拍到，拿去做特殊敘事（他要的結論，只能是『雪崩式下跌』，才能滿足其自嗨式的推論），也沒關係啊，因為錢穩穩賺到口袋、甜滿員工吃好喝好賺飽、客人來店隨時都買得到、不會擾鄰…這些才是甜滿關心的重點。」
更多三立新聞網報導
年輕人教訓90歲伯「插隊把人當白痴」 網見影片心酸：自以為是的正義
藍白粉發文諷台灣民主！中國人「神回一句」秒噤聲 萬人讚：直接絕殺
獨家／粿粿傳與范姜談定離婚協議 贍養費外加「范姜不會再咬王子」
冬至遇天赦日錯過再等80年！命理師警告「恐收一波人走」 禁忌招財法曝
其他人也在看
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 801
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前 ・ 235
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 211
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 18
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 322
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 343
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 11
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
為籌父母醫療費下海！甜美女大生「輟學改當AV女優」擄獲468萬老司機
在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）曾就讀大學，原本立志當牙科護理師，但考量雙親健康問題，需負擔巨額醫療支出，為了「孝親」，選擇輟學，投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，不僅因此爆紅，還能藉此好好照顧她的父母；在家人眼中，雖然女兒為此下海，雙親也未反對，還給予全力支持。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 25
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 176
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 9
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31