部落客酸永康街名店「挺大罷免生意雪崩」 老闆曬1圖霸氣打臉

生活中心／林昀萱報導

永康街名店甜滿被部落客指在大罷免失敗後生意雪崩，老闆曬出營業稅繳款證明打臉。（圖／翻攝自甜滿L'Atelier Lotus臉書）

一名在臉書擁有5.5萬人追蹤的美食部落客，近日發文嘲諷一間名店在支持大罷免後排隊人潮「雪崩式下跌」，不僅引起一票網友怒嗆「故意在唱衰」心態可議，還釣出店家曬出營業稅繳款證明打臉。

臉書粉絲專頁「隨裕而安的美食旅遊」5日曬出在大安區永康街牛軋餅排隊名店「甜滿」門口拍攝的照片寫道：「康街昔日的排隊名店現在遊客數量根本雪崩式下跌。以前表定9:00開門，7:00就有韓國觀光客在門口等開門，8:30可能就開門營業，排隊排到快要到金華街，然後10:00不到就說賣光了。店家與代購客之間的角力戰爭從沒停歇，甚至祭出要出示護照才可以買。我今天8:20 經過，門口就這樣，完全不需要排隊……」甚至在網友質疑留言下回覆：「永康街商圈恐怕更怕這家店是大罷免的成員之一吧，他當初可是在那邊暗示支持此區的羅智強被罷免呢！我完全不需要業配，店家應該是很怕被大家知道他是32：0的零分那邊！」

廣告 廣告

一篇貼文引起熱烈討論，店家也曬出今年9月和10月營業稅繳款證明打臉部落客說法，光是一期的5%營業稅就要繳逾137萬元：「好訝異您的解讀喔，我們的產能跟營業額是過去的2-3倍，產能跟員工增加後，隨時來買就買得到，平日就不需要排隊。至於永康街觀光客，還是一樣多」、「不勞您替一個企業集團等級營業額的店家煩惱了，還雪崩式下跌呢？！」

許多網友力挺店家回覆：「看完文章又看了留言，只感受到滿滿的惡意及立場 ，跟你不同意見的人就寫這種文章，利用自身的流量去帶風向店家支持罷免，想利用這方法去影響別人的生意，你的度量真的很小」、「故意用雪崩形容心態可議，人家生意還是很好，東西好吃價格合理，不知道在唱衰什麼」、「一邊說人家雪崩式下滑沒人在買了，人家PO了報稅單證明生意沒受影響，就崩潰跑出來說是你的PO文讓他生意變好了，你覺得網友都看不出來你的惡意嗎？」「那是因為老闆平常都量產，讓大家盡量不要排隊，今天永康街下午兩點多至少排了20個人以上」、「甜滿很好吃，無論是餅身或是內餡，都是扎實的真材實料，以消費者的立場，東西好吃才是重點，這也要扯政治？」

甜滿7日再曬出店門口拍攝照片強調：「因為一張有特殊意圖的照片，大家開始注意甜滿的排隊狀況，客人一直傳排隊人潮的照片來。其實有無排隊，跟來店時間點、季節都有關係，不知道為何要依『有無排隊、多少人排隊』在說故事。排隊人多，只是擾鄰（要加派人手指揮交通、不要擋到隔壁店家門口），而我們調整空間、增加人手、改善流程、提高產能，就是為了讓大家來都買得到，而非清晨就要來排隊，浪費睡覺時間。人少的時候被拍到，拿去做特殊敘事（他要的結論，只能是『雪崩式下跌』，才能滿足其自嗨式的推論），也沒關係啊，因為錢穩穩賺到口袋、甜滿員工吃好喝好賺飽、客人來店隨時都買得到、不會擾鄰…這些才是甜滿關心的重點。」

更多三立新聞網報導

年輕人教訓90歲伯「插隊把人當白痴」 網見影片心酸：自以為是的正義

藍白粉發文諷台灣民主！中國人「神回一句」秒噤聲 萬人讚：直接絕殺

獨家／粿粿傳與范姜談定離婚協議 贍養費外加「范姜不會再咬王子」

冬至遇天赦日錯過再等80年！命理師警告「恐收一波人走」 禁忌招財法曝

