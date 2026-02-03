部落客「摸空姐手手」！挨轟性騷擾竟回：謝謝各位流量

擁有超過3.1萬人追蹤的臉書粉專「玩走日本」版主kkdkkn，昨日發布一段12秒的搭機影片引發軒然大波。影片顯示，一名身著粉色碎花制服的日本空服員正在為乘客取出餐桌板時，kkdkkn多次伸手試圖觸碰對方，導致空服員連續三次急忙縮手閃躲，最終快速完成工作後迅速離開。

該部落客在原始文案中寫道：「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖，防禦+1000，比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難。」此言論隨即在臉書與Threads平台引發排山倒海的批評聲浪。

網友紛紛留言痛批：「有夠故意，有夠噁心，性騷擾犯要禁止你登機吧」、「性騷擾就性騷擾，挑戰的是法律不是空姐」、「把性騷擾當幽默，丟臉丟到日本去」。民進黨桃園市議員黃瓊慧也加入批評行列，表示「空姐就已經在閃了，他手還伸過去，這很母湯，而且他還po文」。

面對網友警告「你在推特上準備紅了」，kkdkkn竟直接詢問「可以貼給我嗎，剛才搜了好久找不到」。當輿論持續延燒，他不僅沒有道歉，反而在留言區回應：「改個文案就爆炸了太好笑，謝謝各位的流量」、「賺到流量了」，顯示完全不以為意。

隨著事態擴大，kkdkkn先後三次修改文案，試圖將原本的騷擾意圖淡化。他改口稱「開桌板被夾到很痛，想幫空姐開，但差點碰到手，幸好有趕快縮回來」，並開啟留言限制功能試圖止血。然而原版貼文已被大量截圖轉發，持續在各社群平台延燒。

網友進一步起底發現，這並非該部落客首次發表不當言論。去年9月他分享機艙空位影片時，被問到「位置可以亂坐嗎」，竟回覆「除了空姐大腿，其他都可以」，顯示其對女性從業人員長期缺乏尊重。

根據日本航空業界規範，日本航空與全日空已聯合發布「顧客騷擾防範方針」，明確將不必要的肢體接觸、帶有性暗示的言行列為不可容忍行為。航空公司有權拒絕此類旅客登機、強制下機，甚至永久列入黑名單。此事件不僅損害台灣旅客形象，更可能觸犯相關法規。

