部落客PO片「挑戰摸空姐手」犯眾怒 挨轟就是性騷擾

部落客kkdkkn經營臉書粉專「玩走日本」，近日分享搭乘商務艙的一段影片，自述在日本空服員送餐取出餐桌時，自己想要觸碰對方的手，最後沒摸到手還戲謔空姐是老江湖。影片曝光後遭到大批網友炎上，怒批他的言行就是性騷擾、噁男。

部落客kkdkkn在臉書粉專「玩走日本」分享影片，試圖等待空姐拿餐桌板時刻意觸碰對方的手，不過最後沒有成功，寫道「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖，防禦+1000，比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難…」。

影片曝光後引起大批網友批評，「有夠故意，有夠噁心，性騷擾犯要禁止你登機吧」、「為何幹白癡的事情都要Po上來？」、「可悲啦，引流量真難看」、「看影片還好，但配這個文案滿噁的」、「看起來你是慣犯，真噁，丟男生的臉」。

部落客kkdkkn被撻伐後，還大言不慚稱「賺到流量了」，眼見遭炎上才修改文章、開啟限制留言，解釋原構想的文案是自嘲如果自己是彭于晏，空姐的手可能就不會退開，自己在發文前臨機一改，直接爆流量，「引起騷動，我道歉您各位！請各位切莫學習！！」

不過原版貼文已被截圖轉發，持續在Threads延燒，「性騷擾就性騷擾，挑戰的是法律不是空姐，北七有夠噁」、「性騷擾還昭告天下真的很瘋」、「空姐就已經在閃了他手還伸過去…這很母湯而且他還po文」、「他這種行為已經不是第一次…很多人因為他的行徑，已經退追蹤他」、「被罵爆才修改，甚至修了3次，還到處跟留言的網友討星星」、「被人家公開講之後再改個說法裝作沒事，甚至改口說我只是開玩笑」。

