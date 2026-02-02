部落客PO「挑戰摸日本空姐」12秒片！遭炎上爽喊「賺到流量」...黑歷史全被挖

旅遊部落客在機艙上「挑戰摸日本空姐手手」挨批性騷。圖／翻攝自玩走日本臉書粉專

旅遊部落客kkdkkn時常透過臉書粉專「玩走日本」發布旅遊影片，近日他在機艙內竟發起挑戰，表示想「摸到日本空姐的手」，不過最終以失敗告終。該影片曝光後遭大批網友怒轟性騷，他則大言不慚稱自己「賺到流量了」，再次被炎上。

「玩走日本」旅遊粉專近日公開自己疑似性騷空服員的證據，稱自己正在進行一項名為「摸到日本空姐手手」的挑戰，不過對方防禦心較高，最終沒有碰到，直呼「比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難」。

畫面可見，空服員貼心幫忙打開座位桌板，kkdkkn也伸手去拿桌板，空服員見狀趕緊把手收回，就這麼來回了兩三次後，空服員最終成功把桌板拉出，並離開座位。

該影片遭轉傳到Threads瞬間遭炎上，不少人怒批「公然性騷」、「有夠故意、有夠噁心」、「不可取」、「你很沒禮貌」、「可悲啦，引流量真難看」、「看影片還好，但配這個文案滿噁的」、「這個行徑也太噁了吧」。

對此，kkdkkn也更新貼文，表示該影片於1月25日拍攝，當時只是因為害怕被桌板夾到，因此請求空服員上前幫忙，之所以變成摸空姐挑戰，只是在發文前突然靈機一動，想透過聳動文案引起注目，「謝謝各位的流量」。

旅遊部落客後來緊急改口，稱只是害怕被桌板夾到，因此請空服員幫忙。圖／翻攝自玩走日本臉書粉專

旅遊部落客疑似性騷空服員，事後更稱自己賺到流量，引起大批網友不滿。圖／翻攝自玩走日本臉書粉專

事實上，這已並非kkdkkn第一次發表爭議言論，2025年1月6日他曾發表一部從機艙拍富士山的影片，表示自己當時相當幸運，「整個飛機只有自己一人」，也因此收到空服員的禮遇，在回國準備降落時，特別廣播「陳先生，歡迎抵達台北」。

當時有網友開玩笑表示「只有一個人那位子可以亂坐嗎」，kkdkkn竟回「除了空姐大腿，其他都可以」，言語對空服員顯得極不尊重。

旅遊部落客疑似性騷引起大批網友抨擊。圖／翻攝自Threads

