部落文化健康站 長青環保服裝秀

花蓮市部落文化健康站，日前舉辦成果發表，由長輩們換上親自設計的創意服裝，更採用回收用品與天然植物元素，秀出創意，也展現長者的多元創作力。

「他用的是碎布，還有這個垃圾袋 來重疊運用。」

化身模特兒，步上伸展台，阿公阿媽就算拄著拐杖，也要秀出自信創意。

「鏟子超人 還有雨鞋超人都來了。」

還有不久前最夯的行頭，鏟子超人也一起來助陣。

民眾 陳新木：「幫全國開心志工們 超人們，表達一些心意。」

回收用品、綠葉植物，通通都是服裝素材，自創混搭原民風，展現不一樣的美感。

民眾 陳新木：「有垃圾袋還有瓶蓋，還有一些月曆 撕下來的，裁縫起來的那個裙子。」

花蓮市部落文化健康站舉辦成果展，長輩們從繪畫、手作到服裝，展現不輸年輕人的創作力。

花蓮市公所原行課長 張金蓮：「以這個年紀 以前他們一定，有他們對禮服的一個憧憬，第二階段就是讓他們自己做，環保材質的禮服 然後讓他們走伸展台。」

花蓮市長 魏嘉彥：「其實只要長者們開心，就是我們最大的一個成功，我們的任務就是，不管是文健站 福氣站等等，都希望說讓長者到社區，交交朋友 走一走。」

0到100歲，都能響應環保，活出生命的精采。

