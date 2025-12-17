部落族人獵殺黑熊一審判無罪 屏檢不服提起上訴

檢警從住家搜出台灣黑熊等動物屍體，屏東霧台鄉9位部落村民在2020至2022年間，獵殺4隻黑熊及多隻保育類動物而遭起訴，上個月26日屏東地院一審依修法後，原住民狩獵除罪化的《野生動物保育法》宣判9人無罪，檢方17日宣布上訴。

屏東地院刑一庭長鍾佩真解釋，「因被告9人均為原住民，且本案之獵捕、宰殺行為，因係基於非營利自用目的，其中一隻台灣黑熊因同時有危及人類性命之虞，被告是為避免受攻擊而射殺。」

法官認為，9人宰殺是基於非營利自用及安全。但檢方反駁，除了第1案是偶遇，2跟3案都屬刻意狩獵，甚至用了山豬吊，第4案則在獵殺後以機車載運嬉鬧。認為犯罪行為具戲謔及殘忍性，並非原住民傳統狩獵文化的實踐。

廣告 廣告

屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀表示，「非營利自用這個有時候會變成擴大解釋，哪一些原住民族在獵殺某些物種上，是有它很重要的文化的考量，那我們其實也沒有這個資料，就會變成執法上會有很多可以轉圜的空間。」

保育學者表示《野生動物保育法》修法卻欠缺民族學資料，貿然一體適用，不僅不利保育還會讓一般人對狩獵文化誤解更深；原民團體則認為，相關規範都以國家角度去看原住民傳統文化，為方便管理而硬設框架，恐怕使法令與現實脫節。

台灣原住民族政策協會理事長陳旻園說道，「我們修法時少了族群這個角色，《野保法》在看，它都是看得到的是說，國家跟原住民個人，既然今天我們在講狩獵文化權的這件事情的話，應該讓族群內部能夠有一個管理討論之後，然後接下來再進到國家這個地方進行討論。」

台灣黑熊現存數量僅數百隻，原民團體及保育學者認為，《野生動物保育法》應做出更明確的定義跟規範，學者更呼籲各界能共體時艱、禁止捕獵，保護這些瀕危動物。