部落是他的診間 44年以行動展現醫療真義

南投，有一位72歲的原住民醫師賴力行，長年在仁愛鄉山區部落巡診，至今44年。他承襲了日治時期，擔任保健員的父親，照顧鄉親的精神，從早年就揹著X光機，在山裡跋涉為居民檢查肺結核，卻可能因此承受過量輻射，罹患了肺癌，但他依舊沒停下腳步，持續上山巡診。現在，他的孩子長大了，也跟隨爺爺、父親的腳步，不計成本上山為獨居長輩送藥。

埔基醫師 賴力行：「這個陰影，說我的腫瘤(相關組織)，是有16公分 那麼大，切片之後才知道這是惡性 。」

「我 往哪裡去，才能 找到自己。」

「因為糖尿病，他就眼睛就失明，他是一個人(獨居)。」

埔基醫師 賴力行：「甚至於到3小時的路， 部落我都有去過，土石流 或者是颱風季節，或者是梅雨季節，那個時候(路)就會中斷，(日治時期)我爸爸是，衛生所派出來的，衛生室的保健員，對貧窮的村民，(醫藥收費)能夠越少越好 。」

部落居民 古慶安：「給他看診的話，我們也比較放心啊，後面都變成我爸媽他們，都是用母語在交流(看診)。」

「(泰雅族語)您的喉嚨會疼嗎，我就這一塊，我喉嚨下面這一塊不舒服。」

埔基醫師 賴力行：「我已經會兩種了(原住民語言)，一個是賽德克的，賽德克巴萊那個，我那個文學獎是，賽德克巴萊的，那個競爭很多喔 要寫筆，泰雅族的(族語認證)，我也是中高級的。」

埔基醫師 賴力行：「(布農族語)您還好嗎?，(還好) 吃過晚餐了嗎?，(吃過了) (還有腳踝)腳踝，(國語)有一點腫噢 。」

埔基醫師 賴力行：「我要講我會的(布農族語)，就憑良心講吧 對不對。」

「你會第幾名 考試，有兩個人100分，這樣 你呢 你多少，不知道 忘記了，忘記了 不好意思講，但是我還記得他們100分，你也有100分過。」

埔基醫師 賴力行：「(小時候)我弟弟就被，蚊子叮咬，得到了日本腦炎，他還沒有上小學以前，他就走了，(家貧)沒有能力買棺材，所以埔里基督教醫院，也透過善心人士，給我們一口棺材，埋葬我的弟弟，(初中寫作文)我以後要，好好讀書，想要做一個科學家，要製造 可以(對抗)，日本腦炎的預防注射。」

「怕死啊 誰不怕死，死了你工作也沒用啊。」

埔基醫師 賴力行：「(肺腫瘤)是惡性的，所以就把，1，3的右肺就拿掉了，(早年)差不多這麼大，(揹)移動式的X光機，到部落去(為)同胞，來做(肺結核X光)診斷，(導致肺癌)最大的原因，人不能執著(生死)，我是部落的人，也是部落的小孩子，我應該，應該要留下來繼續做 。」

賴力行兒子 賴君君 ：「完全比不上我爸爸，超過40年的服務，(幼時)因為爸爸，工作很忙碌，所以可能一個禮拜，我不一定看得到他一次，阿公阿媽說實在，不是很會顧孫子 但是 ，但是他們會把全部都給你。」

賴力行兒子 賴君君 ：「(山上病患)可能也是獨居，她也不一定有符合我，送藥到府的資格，我整個下午就陪她聊天，但是聊到最後她會很高興。」

白字已上 櫃位免費 供族人銷售藝品 分文不取。

埔基醫師 賴力行：「(人)不一定要做什麼大事業，有更好(能力)的話，再跟大家分享，我覺得這樣的話，就是一個很美好，跟幸福的人生。」

「啊 我找到，失落的過去。」

