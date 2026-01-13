《部落的風》吹進藝教館 感受排灣族阿瀨圖紋美

記者黃朝琴／臺北報導

排灣族藝術家阿瀨《部落的風》圖紋創作展，今（13）日擇定臺灣藝術教育館美學空間登場，30餘件近年精采手繪與木雕作品，展現藝術家秦榮輝的生命書寫，以及排灣族藝術文化深沉的美感；另搭配泰武鄉立圖書文物館典藏文物，帶領觀者走進排灣族的世界觀。

教育部長鄭英耀表示，教育部長期重視原住民族教育與文化藝術的扎根與傳承，文化不僅限於靜態保存，更要透過創作、教育與交流，不斷被理解、詮釋、與延續，阿瀨的創作以藝術為橋樑，讓更多人理解排灣文化的深度與美感，也讓年輕世代透過作品，看見自我認同與文化自信，讓民眾走進部落文化，感受原住民族藝術的智慧與力量。

《部落的風》阿瀨排灣圖紋創作展，由臺灣藝教館與泰武鄉公所攜手主辦，今日舉行開幕儀式，除介紹阿瀨（秦榮輝／Arucanglj）畫作，也規劃排灣族鼻笛演奏與傳統歌謠演唱，導覽分享等推廣活動，邀請大家感受來自3092北大武山的藝術氣息。

展名「部落的風」象徵文化流動、生命互動與精神傳承，呈現阿瀨2024至2025年間的藝術創作及影像紀錄，同時透過藝術家的文字創作，呈現獨有的排灣文化符碼、自我生命記憶及部落生活。

阿瀨大部分作品運用的媒材為黑色簽字筆，但在單色系的圖面，也捲入不少亮眼之色系於畫中，交織纏繞於他的畫中。強調以在地藝術家的創作能量，呈現排灣文化在當代的延展力，並促進推廣原住民族群文化藝術主流化目標。

阿瀨來自屏東縣泰武鄉Qapedang（武潭）部落，雖自幼罹患腦性麻，但他卻從未讓身體的枷鎖束縛靈魂，而是以驚人的毅力，將對族群的情感轉化為創作動力，透過圖像與文字交織，述說排灣文化符碼、自我生命記憶，以及部落日常流動的風景。阿瀨畫筆下的圖紋不僅是裝飾，更是一種文化記憶與生命書寫；他以畫筆召喚祖靈，也向世界訴說排灣文化深沉的美。

除了靜態展覽，特別安排「阿瀨詩集分享會」，由身兼畫家與作家的阿瀨帶領民眾走入詩作意境，讓展覽不只呈現視覺藝術，更融入其文字創作，藉由詩中細膩的情感，解構排灣族文化的世界觀與其獨特的創作思維，讓文化記憶轉化為可感、可讀的生命故事。

