「部落的風」新書發表在泰武閾小登場

屏東縣政府原民處舉辦「部落的風」詩集新書發表會，現場氣氛熱絡。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府於十六日下午在屏縣泰武國小石板屋前廣場，舉辦排灣族作家秦榮輝（阿瀨）與攝影師張之萓合著的「部落的風」詩集新書發表會，由排灣族傳統鼻笛及悠遠的古謠吟唱開場，引領現場來賓進入富有生命溫度的部落意象。

排灣族藝術家阿瀨多年來以黑白色彩創作，融入排灣族文化元素如百步蛇、琉璃珠、陶甕與熊鷹，展現獨特的文化語彙，如今透過「部落的風」詩集初試啼聲，跨足文學領域，以深情而帶有惆悵的筆觸留住部落的四季景象與親人的身影。

屏東縣政府原民處「部落的風」詩集新書發表會，作家秦榮輝（阿瀨）與攝影師張之萓現場舉辦簽書會，書迷大排長龍。（記者鄭伯勝翻攝）

縣府原住民處長陳美鈴表示，阿瀨自幼在部落成長，是大家熟悉又親切的朋友，他自學向上的故事早已成為部落的典範；這部作品是阿瀨在心靈孤獨與生命掙扎中孕育出的溫柔歌詠，值得珍藏，也期盼他生命中的光與熱能照亮、溫暖更多需要的人。

陳美鈴指出，原住民族文學兼具口傳及文學特色，縣府除大力支持原民作家的創作外，長期以來積極提報及保存原住民族有形及無形的傳統資產，也協助部落歷史調查及現場的重建，以作為部落發展教育、藝術、文創、旅遊或是產業等特色的文化土壤，推動原住民族藝術文化方面的發展。

原住民處希望透過新書發表會及多元推廣活動，鼓勵原住民族人朋友交流創作，期盼藉此厚植原住民族文化土壤，讓部落的故事與生命力持續被看見，成為屏東最珍貴的資產。