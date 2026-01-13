《部落的風》阿瀨排灣圖紋創作展 藝教館盛大展出

國立臺灣藝術教育館與屏東縣泰武鄉公所攜手主辦「115年泰武鄉文化藝術人才特展—《部落的風》阿瀨(Arucanglj)排灣圖紋創作展」，今天(13日)至2月7日在國立臺灣藝術教育館美學空間展出排灣族藝術家阿瀨（秦榮輝／Arucanglj）近年的精彩創作，邀請各界感受來自3092北大武山的藝術氣息。阿瀨的族人們親自北上出席開展，深厚的原民凝聚力也讓人動容。

原住民優美歌聲不僅猶如部落的風，溫柔吹進展場，更讓人感受到原住民族團結的凝聚力。來自屏東縣泰武鄉Qapedang武潭部落的阿瀨，自幼罹患腦性麻痺，但他卻從未讓身體的枷鎖束縛靈魂，而以驚人的毅力，將對族群的情感轉化為創作動力，透過圖像與文字交織，述說排灣文化符碼、自我生命記憶，以及部落日常流動的風景。

剛結束大阪展覽返臺的阿瀨，畫筆下的圖紋不僅是裝飾，更是一種文化記憶與生命書寫，他以畫筆召喚祖靈，向世界訴說排灣文化深沉的美，更觸動了重視美感教育的教育部部長鄭英耀，他希望教育部透過這次展覽，讓更多民眾走進部落文化的世界，感受原住民族藝術所蘊含的智慧與力量。

國立臺灣藝術教育館館長李泊言表示，這次展覽以「部落的風」為題，象徵文化流動、生命互動與精神傳承，展出作品包含阿瀨近年的藝術創作、影像紀錄，搭配泰武鄉立圖書文物館典藏文物，帶領觀者走進排灣族的世界。除了靜態的展覽外，還規劃開幕活動、導覽分享等推廣，其中特別安排的「阿瀨詩集分享會」，將由身兼畫家與作家的阿瀨親自帶領民眾走入詩作意境，讓展覽不只呈現視覺藝術，更融入其文字創作，藉由詩中細膩的情感，解構排灣族文化的世界觀與其獨特的創作思維，讓文化記憶轉化為可感、可讀的生命故事。