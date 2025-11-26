部落耆老凋零 文化恐斷層！《保種》搶救原民農耕智慧

農業部花蓮區農業改良場今舉辦《保種》新書發表會。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕農業部花蓮區農業改良場推廣原住民部落傳統農耕智慧與飲食文化，繼去年出版《發芽》一書，初步盤點縣內部落特有的作物，今年再推出續集《保種》，深入探討作物食用及使用的方式，避免部落文化因耆老凋零而面臨傳承斷層，書中紀錄獨特的原民料理方式，希望讓野菜美食提高花蓮部落觀光產業附加價值，今天舉行《保種》新書發表會。

花蓮區農業改良場長楊大吉說，去年出版《發芽》一書，主要是希望能盤點各部落傳統農耕智慧，以及族人會使用的植物，包含食用、祭祀用，或是各方面的利用，這幾年進到部落盤點族人的農耕智慧，發現內部其實還有很多珍貴資源沒有被透過系統性的保留下來，今年推出的《保種》則是透過更深層的盤點把珍貴的資訊保留下來。

廣告 廣告

楊大吉說，《發芽》的內容主要是初步盤點阿美族、布農族、撒奇萊雅族的農耕智慧，《保種》則是向外延伸，深入去認識賽德克等族群的傳統作物；花改場憂心這些資訊恐隨耆老凋零不見，或是跟下一代產生斷層，恐不利於原住民族文化的傳承與保存，因此大家都很急迫的想完整保留部落珍貴的資料，並與當地學校合作發展各種食農教育。

花改場指出，未來將持續結合出版、田野調查與數位典藏，每年大概會到5、6個部落做調查，並預計一年出版一本系列書籍，相信可以經由時間累積更多族群的農耕與飲食文化資料，並透過教學活動、部落旅遊及餐飲合作等方式，讓這些珍貴的知識不再只是靜態典藏，而能走進日常生活，成為花蓮原民農產業創新與地方永續發展的重要養分。

農業部花蓮區農業改良場今舉辦《保種》新書發表會。(記者王錦義攝)

農業部花蓮區農業改良場今舉辦《保種》新書發表會。(記者王錦義攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地

國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

日本機場擠滿中國遊客要返國 航班滿座、人潮洶湧像春運

