部落訪友誤食「大花曼陀羅」 5人集體出現幻覺險丟命
屏東縣 / 綜合報導
屏東霧台鄉，昨(29)日傍晚，有5位民眾到部落要找朋友，結果途中要採集假酸漿葉煮來吃，卻誤採有毒的大花曼陀羅，吃下肚後，開始出現幻覺、精神恍惚等不適症狀，警消獲報後連夜摸黑趕往救援，還好5人後來症狀都有緩解，由警消陪同下山，而假酸漿葉跟大花曼陀羅兩種植物，因為葉子的形狀很相似，常有民眾會誤認，大花曼羅陀整株都有毒，葉片摸起來較光滑，假酸漿葉則是比較粗糙，民眾可要分辨清楚。
警消人員帶著民眾慢慢走下山，每一步都特別小心翼翼，因為他們，不小心吃到有毒植物，身體才剛慢慢恢復，事情發生在屏東，霧台鄉舊好茶部落，昨日傍晚5點多，屏東縣消防局獲報，有4男1女，要前往部落找朋友，途中採集假酸漿葉來吃，結果卻誤採葉型很像的大花曼陀羅，吃下去後出現幻覺精神恍惚，趕緊尋求幫忙，警消連夜摸黑前進，在今(30)日凌晨12點多抵達。
特搜隊員張仡迪說：「他們把它混在一起煮，吃了之後，大部分的人就開始出現幻覺，行動不穩，沒辦法排尿，就是中毒的反應。」屏東縣消防局霧台分隊分隊長林耀鄰說：「5名患者皆意識清楚，其中3位症狀較為嚴重，經補充水分，患者於天亮時，症狀已減緩，由搜救人員陪同下山。」
兩種植物比一比，假酸漿葉，是原住民傳統的食用植物，常會用來包吉拿富，而大花曼陀羅，則是根莖葉種子，整株都有毒，醫師說如果不小心吃到，身體會開始出現不適症狀，不可大意，但兩種葉形太像，容易被誤食。
毒物專家顏宗海說：「大花曼陀羅，是因為它含有生物鹼，這種生物鹼，類似藥物阿托品的作用，剛開始症狀，會出現口乾舌燥，心跳變快，有些民眾會出現幻覺，嚴重的話可能會，呼吸衰竭，心跳過慢休克，會有生命危險。」
葉形太像，但吃錯後果可不一樣，下回吃下肚前，得要好好看清楚，避免誤食。
