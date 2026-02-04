部落農產運銷暨加輔計畫啟動

原民會啟動農產運銷暨加值輔導計畫，協助部落農業升級。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

為解決原住民族農民在市場上長期面臨的困境，原住民族委員會主委曾智勇四日表示，正式啟動原民會啟動農產運銷暨加值輔導計畫，編列一億元經費，提供給原住民的農民團體與個別農民來申請，希望透過整合政府資源，助部落農業升級。

原住民族農民在市場上面臨的困境，包括通路受限、品牌辨識度不足，以及生產設備缺乏等問題，原民會指出，此計畫透過跨部會資源整合與陪伴式輔導，目標是協助族人農友提升競爭力，讓辛勤耕作能真正轉化為收入，帶回部落，並推動農業的永續發展。

廣告 廣告

曾智勇也表示，原住民族的農業不只是作物和產量，更承載著文化、土地與族人的心血，但在進入市場的過程中，常遇到挑戰，作物品質好卻不懂行銷、有產量卻缺乏穩定通路、想提升效率卻缺少設備與資源；推動此計畫就是要補上這些缺口。

原民會指出，此計畫申請資格為實際從事農業生產之原住民農民，原住民族社員∕班員之人數占比達八成以上之原住民族合作社及農業產銷班；原住民機構、法人或團體經政府立案，其負責人為原住民，且原住民會員、理監事、董監事及股東之人數占比達八成以上。團體部分可申請二百萬元，個別農民則可申請二十萬元。

原民會並表示，即日起到三月初將全台舉辦十六場次說明會，確保族人能就近參與。