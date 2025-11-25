部落開班騎飛輪發電又瘦身！ 「被老婆趕出門、帶著也有電可用」

〔記者劉人瑋／台東報導〕實在是愛說笑又表現出深謀遠慮，台東下賓朗部落成立「健康體態運動班」，希望結合部落文化與生活方式，打造在地化的健康典範。其中最讓族人矚目的就是MIT的綠電飛輪車，騎飛輪還能發電、幫手機充電，連社區理事長許翰生都稱，有這台太方便了，被老婆趕出去都有電可用。目前有族人正考慮是否引進數台放在山上工寮以便隨時使用。

社區的運動班在空間中放置了運動器材，平時也有有氧課程，除了透過計畫帶動部落老中青三代一起運動，還特別與廠商合作引進綠電飛輪車，不僅能將運動的動能轉換為電能，還能儲電備用。

原來不只是AI需要大量電力，部落狩獵也需要有電力維持，器材廠商力能電實業執行總監高德明同時也是阿美族，他說，把微型發電機放在這些機台上，透過高效率的智慧型儲能設備電池蓄電，當族人要到山上打獵時帶上電池，整個晚上都能用電，例如手機和打獵時的頭燈都能使用。其實打獵時怕的不只是山上情況有異，電力出問題、頭燈不亮也十分麻煩。

更有甚者，許翰生表示，哪天被老婆趕出去，只要帶著機器就不怕沒電可用。語畢也引起哄堂大笑，但有族人說，下賓朗是卑南族部落，卑南、阿美族都是母系社會，女性都十分強勢，「我聽出有些哥哥和弟弟的笑聲有些苦澀，顯然這些年不是很平順」，部落年輕人有打算買些類似的器材放在山上的工寮，一來是打獵中在山上工寮休息時可踩飛輪發電使用，「就算真的被趕出家門，躲在工寮也方便」。

